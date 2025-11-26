O Paulista anunciou a contratação do atacante Kauan Mineiro, de 21 anos, que disputou a Copa Paulista pelo Primavera, de Indaiatuba, e a Série A3 deste ano pelo Comercial, de Ribeirão Preto. O atleta é o oitavo reforço já anunciado pelo Galo para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026.
Formado nas categorias de base do Capivariano, Kauan também passou pela base do Miedz Legnica, da Polônia, depois foi para o sub-20 do Comercial, onde também estreou profissionalmente neste ano.
Na Copa Paulista foram cinco jogos disputados - todos saindo do banco de reservas - e um gol marcado, contra o São Bento. Na Série A3, o atacante disputou 12 partidas, sendo sete como titular e cinco saindo do banco, mas não marcou gols.
Em suas primeiras palavras como jogador do Galo, Kauan falou sobre suas características e preferências dentro de campo e disse estar motivado em vestir a camisa tricolor. “Gosto de jogar pela beirada, mas também jogo pelo meio se o professor precisar. Estou muito feliz e motivado por vestir essa camisa. Vamos em busca do acesso em 2026”, disse.
Dos 23 atletas confirmados no elenco para 2026 até o momento, 19 já foram divulgados pelo clube: nove renovações e/ou permanências e oito contratações já anunciadas.
PERMANÊNCIAS: Lee (goleiro), Pedro Medeiros (lateral-direito), Gabriel Bozzolan (atacante), William Monteiro (volante), Gabriel Reis (zagueiro), Zé Mendes (zagueiro), Enzo (volante), Miguel Elias (volante), Léo Souza (atacante), Andryl (atacante) e Iury (lateral-esquerdo).
REFORÇOS: Kauan Mineiro (atacante ex-Primavera e Comercial), Rafael Pavani (zagueiro ex-Caravaggio-SC), Emanuel Neco (atacante ex-União São João), Vitinho (atacante ex-São Caetano, Rio Branco e Inter de Limeira), Lucas Franco (lateral-esquerdo ex-União São João e Sertãozinho), Mateus Henrique (zagueiro ex-Sergipe), Raílson (goleiro ex-Sertãozinho), Jefferson (atacante ex-Nova Cidade-RJ e campeão pelo Galo em 2019).
SAÍDAS: Lucas Gomes (goleiro), Lucas Silva (volante), Adelan (volante), Guilherme Givigi (meia-atacante), Biro-Biro (lateral-esquerdo), João Choco (meia-atacante), Fernando Dias (zagueiro), Luan Oliveira (meia), Aslen (atacante).
COMISSÃO TÉCNICA
A comissão técnica do Galo é formada pelo treinador Raphael Pereira, ex-União Barbarense. O novo auxiliar técnico será Rodolfo Servadio, que estava na função de preparador físico nas últimas temporadas. Lennon Bustamente, ex-preparador físico do time feminino do Pumas, do México, assumirá a função no Paulista. Rafael Delle Vedove, ex-treinador do Rio Branco, é o novo analista de desempenho. João Paulo Barbosa segue como o preparador de goleiros.