O Paulista anunciou a contratação do atacante Kauan Mineiro, de 21 anos, que disputou a Copa Paulista pelo Primavera, de Indaiatuba, e a Série A3 deste ano pelo Comercial, de Ribeirão Preto. O atleta é o oitavo reforço já anunciado pelo Galo para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026.

Formado nas categorias de base do Capivariano, Kauan também passou pela base do Miedz Legnica, da Polônia, depois foi para o sub-20 do Comercial, onde também estreou profissionalmente neste ano.

Na Copa Paulista foram cinco jogos disputados - todos saindo do banco de reservas - e um gol marcado, contra o São Bento. Na Série A3, o atacante disputou 12 partidas, sendo sete como titular e cinco saindo do banco, mas não marcou gols.