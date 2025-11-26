Três funcionárias do PA da Ponte São João foram denunciadas hoje (26) por estarem abordando pacientes dentro da unidade de atendimento para comercializar canetas emagrecedoras, de procedência do Paraguai. Além de abordar os pacientes, elas estariam cobrando e aplicando as injeções no local. Segundo denunciantes, elas usariam uma sala no local para realizar a aplicação do medicamento emagrecedor.

Enquanto no Brasil a tabela do Monjuaro está em R$ 1.562,00, com dificuldade de ser encontrado nas farmácias, o de procedência paraguaia fica em torno de R$ 770. Não se sabe quem receitava a medicação aos pacientes, já que as funcionárias não são médicas e, por isso, não estariam inscritas no CRM (Conselho Regional de Medicina).

Em resposta, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que todo o atendimento prestado pela Instituição é integralmente gratuito, sem qualquer tipo de cobrança por medicação, exames, internações ou procedimentos.