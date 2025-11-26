O Espaço Jundiaí Empreendedora realiza, no dia 2 de dezembro, às 14h30, o treinamento “Como atrair novos clientes e aproveitar o melhor momento do ano usando as redes sociais, o Google e WhatsApp”, voltado para empreendedores, prestadores de serviços e comerciantes que buscam ampliar resultados utilizando estratégias digitais práticas e acessíveis. A inscrição é solidária: os participantes devem levar 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

O encontro contará com a condução do especialista Fagner Ikamaan, conhecido por sua atuação no fortalecimento de negócios por meio do marketing digital. “Jundiaí possui um ecossistema empreendedor muito rico, mas muitos ainda encontram barreiras para usar a internet de forma estratégica. Estou aqui para fortalecer esse conhecimento e abrir caminhos reais para quem deseja crescer”, comentou o palestrante.

Para a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, a iniciativa chega em um momento decisivo para o comércio. “Estamos oferecendo uma oportunidade valiosa para que empreendedores invistam em algo que vai colaborar não apenas com as vendas de fim de ano, mas com o crescimento contínuo dos negócios”.