Uma rede de varejo anunciou com 600 oportunidades de trabalho para o seu Centro de Distribuição localizado em Itupeva. Nos dias 27 de novembro e 8 de dezembro, haverá mutirões para preencher vagas em diversos cargos com salários de R$ 1.900 a R$ 5.500. Há ofertas para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, operadores de empilhadeira, supervisores, motoristas categoria D e ajudantes de motorista.



Benefícios:

• Salário inicial de R$ 1.900 até R$ 5.500

• Planos de saúde e odontológico

• Alimentação no local

• Vale-transporte e Fretado

• Auxílio academia (Wellhub – Gympass)

• Participação nos lucros

• Incentivos à educação

• Estacionamento no local

• Mental Clean – Saúde mental

• Seguro de vida

• Auxílio Funeral

• Cesta de proteína e natalina

• Day off - Folga aniversário

• Clube de descontos



Os candidatos interessados devem comparecer nas datas dos mutirões com documento de identificação com foto, currículo atualizado e comprovantes de escolaridade, conforme a vaga de interesse, na Avenida Itália, 661 – Jd. São Vicente, Itupeva (SP), das 9h30 às 16h.



Requisitos para cada cargo disponível:



• Auxiliar de Reposição Logística - Requisitos: ensino fundamental ou médio completo, mínimo 18 anos

• Conferente de Logística - Requisitos: ensino médio completo, mínimo 18 anos

• Assistente de Administração Logística - Requisitos: ensino médio completo, mínimo 18 anos

• Supervisor CD de Operação Logística - Requisitos: ensino superior completo, experiência anterior, mínimo 18 anos

• Analista Administração Logística – Requisitos: mínimo 18 anos, ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função

• Motorista categoria D – CNH categoria D, ensino médio incompleto, cursando ou em andamento

• Ajudantes de motorista – mínimo 18 anos, ensino médio completo

• Operador de empilhadeira – mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH