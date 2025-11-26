26 de novembro de 2025
ITUPEVA

Farmacêutica abre 600 vagas para Centro de Distribuição

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Empresa fará dois mutirões de empregos com vagas para o Centro de Distribuição, em Itupeva
Empresa fará dois mutirões de empregos com vagas para o Centro de Distribuição, em Itupeva

Uma rede de varejo anunciou com 600 oportunidades de trabalho para o seu Centro de Distribuição localizado em Itupeva. Nos dias 27 de novembro e 8 de dezembro, haverá mutirões para preencher vagas em diversos cargos com salários de R$ 1.900 a R$ 5.500. Há ofertas para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, operadores de empilhadeira, supervisores, motoristas categoria D e ajudantes de motorista.
 
Benefícios: 
• Salário inicial de R$ 1.900 até R$ 5.500
• Planos de saúde e odontológico
• Alimentação no local
• Vale-transporte e Fretado
• Auxílio academia (Wellhub – Gympass)
• Participação nos lucros
• Incentivos à educação
• Estacionamento no local
• Mental Clean – Saúde mental
• Seguro de vida
• Auxílio Funeral
• Cesta de proteína e natalina
• Day off - Folga aniversário
• Clube de descontos 
 
Os candidatos interessados devem comparecer nas datas dos mutirões com documento de identificação com foto, currículo atualizado e comprovantes de escolaridade, conforme a vaga de interesse, na Avenida  Itália, 661 – Jd. São Vicente, Itupeva (SP), das 9h30 às 16h.
 
Requisitos para cada cargo disponível:
 
• Auxiliar de Reposição Logística - Requisitos: ensino fundamental ou médio completo, mínimo 18 anos
• Conferente de Logística - Requisitos: ensino médio completo, mínimo 18 anos
• Assistente de Administração Logística - Requisitos: ensino médio completo, mínimo 18 anos
• Supervisor CD de Operação Logística - Requisitos: ensino superior completo, experiência anterior, mínimo 18 anos
• Analista Administração Logística – Requisitos: mínimo 18 anos, ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função
• Motorista categoria D – CNH categoria D, ensino médio incompleto, cursando ou em andamento
• Ajudantes de motorista – mínimo 18 anos, ensino médio completo
• Operador de empilhadeira – mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH

