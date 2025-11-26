Com o objetivo de reforçar a proteção e orientação ao consumidor e incentivar compras mais seguras e conscientes durante a Black Friday, o Procon Jundiaí e a Fundação Procon-SP realizarão ações de atendimento e orientações aos cidadãos.
Nesta quinta-feira (27), das 9h às 16h, o ônibus da Fundação Procon-SP estará na Praça Marechal Floriano Peixoto (praça do coreto), no Centro de Jundiaí. Já na sexta-feira (28), o Procon Móvel de Jundiaí também estará na praça, das 9h às 15h, oferecendo orientações, esclarecimento de dúvidas e recebendo reclamações.
O objetivo das iniciativas é alertar os consumidores sobre pontos essenciais a serem observados durante as promoções, conscientizar sobre direitos, prevenir de golpes e propaganda enganosa.
Orientações do Procon Jundiaí
O diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, reforça a importância da compra responsável e da atenção redobrada durante o período. “Nós estaremos prestando todas as orientações necessárias para uma compra consciente, para que o consumidor não seja levado apenas pelo impulso das ofertas da Black Friday. Temos observado um crescimento do endividamento e, muitas vezes, as pessoas acabam adquirindo produtos de que não precisam ou fazem financiamentos com juros muito altos, comprometendo o orçamento do ano seguinte.”
Canale também destaca a importância de registrar e guardar todas as informações sobre as ofertas. “Orientamos que os consumidores salvem prints, anúncios e comprovantes onde a oferta foi divulgada. Caso haja divergência de preço na hora da compra, esse material serve como prova, já que a propaganda vincula o fornecedor ao cumprimento da oferta”, diz.
O diretor reforça ainda os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. “Todo produto durável possui garantia legal de 90 dias, podendo ser estendida a critério do fornecedor. Além disso, as empresas devem oferecer canais de atendimento, como o SAC, para que o consumidor possa registrar reclamações. Se, mesmo assim, o problema não for resolvido, o Procon Jundiaí está à disposição para auxiliar no registro formal da demanda”, finalizou.
Serviço:
Ônibus Fundação Procon-SP
Data: 27 de novembro
Horário: das 9h às 16h
Local: Praça Marechal Floriano Peixoto
Procon Móvel de Jundiaí
Data: 28 de novembro
Horário: das 9h às 15h
Local: Praça Marechal Floriano Peixoto