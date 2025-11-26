Com o objetivo de reforçar a proteção e orientação ao consumidor e incentivar compras mais seguras e conscientes durante a Black Friday, o Procon Jundiaí e a Fundação Procon-SP realizarão ações de atendimento e orientações aos cidadãos.

Nesta quinta-feira (27), das 9h às 16h, o ônibus da Fundação Procon-SP estará na Praça Marechal Floriano Peixoto (praça do coreto), no Centro de Jundiaí. Já na sexta-feira (28), o Procon Móvel de Jundiaí também estará na praça, das 9h às 15h, oferecendo orientações, esclarecimento de dúvidas e recebendo reclamações.

O objetivo das iniciativas é alertar os consumidores sobre pontos essenciais a serem observados durante as promoções, conscientizar sobre direitos, prevenir de golpes e propaganda enganosa.

Orientações do Procon Jundiaí