Os alunos do curso técnico em Administração da Escola Estadual Professora Benedita Arruda participaram de uma conferência que transformou conteúdos históricos em ferramentas práticas para a vida profissional e pessoal. O encontro, conduzido por Rafael Lourenço, Carlos Romagnoli e Douglas Ramos, promoveu uma imersão nos temas de resiliência, estratégia, protagonismo e gestão de recursos em cenários adversos.

Com a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e o Movimento Constitucionalista de 1932 (MMDC) como base, os estudantes puderam compreender como conceitos aplicados em tempos de guerra e crise dialogam diretamente com os princípios da Administração, como planejamento, liderança, tomada de decisão, trabalho em equipe e controle de recursos.

Um dos momentos mais marcantes foi a encenação de Douglas Ramos, que deu vida ao Sargento Max Wolf, levando os alunos a refletirem sobre disciplina, senso de missão e responsabilidade coletiva. “Quando um povo conhece a sua história, ele entende que cada geração tem uma responsabilidade. E administrar uma empresa ou liderar uma equipe exige o mesmo espírito de compromisso de quem defende a sua nação”, afirmou Douglas Ramos.

Integração entre história e formação técnica