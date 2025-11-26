Os alunos do curso técnico em Administração da Escola Estadual Professora Benedita Arruda participaram de uma conferência que transformou conteúdos históricos em ferramentas práticas para a vida profissional e pessoal. O encontro, conduzido por Rafael Lourenço, Carlos Romagnoli e Douglas Ramos, promoveu uma imersão nos temas de resiliência, estratégia, protagonismo e gestão de recursos em cenários adversos.
Com a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e o Movimento Constitucionalista de 1932 (MMDC) como base, os estudantes puderam compreender como conceitos aplicados em tempos de guerra e crise dialogam diretamente com os princípios da Administração, como planejamento, liderança, tomada de decisão, trabalho em equipe e controle de recursos.
Um dos momentos mais marcantes foi a encenação de Douglas Ramos, que deu vida ao Sargento Max Wolf, levando os alunos a refletirem sobre disciplina, senso de missão e responsabilidade coletiva. “Quando um povo conhece a sua história, ele entende que cada geração tem uma responsabilidade. E administrar uma empresa ou liderar uma equipe exige o mesmo espírito de compromisso de quem defende a sua nação”, afirmou Douglas Ramos.
Integração entre história e formação técnica
A atividade foi integrada ao componente curricular Sentimento de Pertencimento, que compõe a matriz do Curso Técnico em Administração, fortalecendo o desenvolvimento de competências como inteligência emocional, gestão de conflitos, visão sistêmica, liderança e tomada de decisão sob pressão.
O professor e coordenador do curso, José Braga, destacou a importância da vivência: “Tanto a FEB quanto o MMDC nos ensinam que nenhuma vitória acontece sem planejamento, estratégia e pessoas comprometidas. Isso é exatamente o que formamos aqui: técnicos que sabem pensar, decidir e agir com responsabilidade”.
A iniciativa aconteceu em um ambiente institucional fortalecido pela liderança da diretora Tatiane Cubeiros, cuja gestão tem ampliado o espaço para projetos pedagógicos inovadores e experiências que conectam teoria, prática e formação cidadã.
Voz dos estudantes: quando história vira estratégia de vida
O impacto da conferência foi percebido de forma imediata pelos estudantes.
Nayara Lopes Vieira declarou: “A FEB e o MMDC me fizeram entender que um bom administrador também precisa ter coragem e estratégia. Não é só sobre números, é sobre decisões difíceis”.
Luiz Roberto Trinquinato afirmou: “Eu percebi que os soldados precisavam planejar tudo. No curso de Administração é a mesma coisa. Sem planejamento, a empresa também perde a batalha”.
Para Murilo Vinícius Santiago, o aprendizado foi direto: “Eles lutavam com o que tinham. A gente aprende a fazer gestão de recursos do mesmo jeito. Fazer mais com menos não é só uma frase, é uma competência”.
Nathália Correa Jacomini compartilhou sua reflexão: “Entendi que reclamar enfraquece uma equipe. A história mostrou que a união e a organização salvam projetos, empresas e até um país”.
Já Letícia Regina Siqueira Franco reforçou: “A FEB e o MMDC me ensinaram que a liderança começa pelo exemplo. Isso vale tanto para um comandante quanto para um gestor”.
Formação que ultrapassa o conteúdo
A conferência provocou os estudantes a refletirem sobre frases recorrentes como “Brasil não presta” e “Brasil é um coitado”, levando-os a compreender a necessidade de superar o vitimismo e assumir o protagonismo pessoal e profissional.
A mensagem final deixada aos alunos foi clara: a herança do povo brasileiro é de coragem, organização e capacidade de superação.