26 de novembro de 2025
BENEDITA ARRUDA

Conferência une história e formação técnica em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Um dos momentos mais marcantes foi a encenação de Douglas Ramos, que deu vida ao Sargento Max Wolf
Um dos momentos mais marcantes foi a encenação de Douglas Ramos, que deu vida ao Sargento Max Wolf

Os alunos do curso técnico em Administração da Escola Estadual Professora Benedita Arruda participaram de uma conferência que transformou conteúdos históricos em ferramentas práticas para a vida profissional e pessoal. O encontro, conduzido por Rafael Lourenço, Carlos Romagnoli e Douglas Ramos, promoveu uma imersão nos temas de resiliência, estratégia, protagonismo e gestão de recursos em cenários adversos.

Com a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e o Movimento Constitucionalista de 1932 (MMDC) como base, os estudantes puderam compreender como conceitos aplicados em tempos de guerra e crise dialogam diretamente com os princípios da Administração, como planejamento, liderança, tomada de decisão, trabalho em equipe e controle de recursos.

Um dos momentos mais marcantes foi a encenação de Douglas Ramos, que deu vida ao Sargento Max Wolf, levando os alunos a refletirem sobre disciplina, senso de missão e responsabilidade coletiva. “Quando um povo conhece a sua história, ele entende que cada geração tem uma responsabilidade. E administrar uma empresa ou liderar uma equipe exige o mesmo espírito de compromisso de quem defende a sua nação”, afirmou Douglas Ramos.

Integração entre história e formação técnica

A atividade foi integrada ao componente curricular Sentimento de Pertencimento, que compõe a matriz do Curso Técnico em Administração, fortalecendo o desenvolvimento de competências como inteligência emocional, gestão de conflitos, visão sistêmica, liderança e tomada de decisão sob pressão.

O professor e coordenador do curso, José Braga, destacou a importância da vivência: “Tanto a FEB quanto o MMDC nos ensinam que nenhuma vitória acontece sem planejamento, estratégia e pessoas comprometidas. Isso é exatamente o que formamos aqui: técnicos que sabem pensar, decidir e agir com responsabilidade”.

A iniciativa aconteceu em um ambiente institucional fortalecido pela liderança da diretora Tatiane Cubeiros, cuja gestão tem ampliado o espaço para projetos pedagógicos inovadores e experiências que conectam teoria, prática e formação cidadã.

Voz dos estudantes: quando história vira estratégia de vida

O impacto da conferência foi percebido de forma imediata pelos estudantes.
Nayara Lopes Vieira declarou: “A FEB e o MMDC me fizeram entender que um bom administrador também precisa ter coragem e estratégia. Não é só sobre números, é sobre decisões difíceis”.

Luiz Roberto Trinquinato afirmou: “Eu percebi que os soldados precisavam planejar tudo. No curso de Administração é a mesma coisa. Sem planejamento, a empresa também perde a batalha”.

Para Murilo Vinícius Santiago, o aprendizado foi direto: “Eles lutavam com o que tinham. A gente aprende a fazer gestão de recursos do mesmo jeito. Fazer mais com menos não é só uma frase, é uma competência”.

Nathália Correa Jacomini compartilhou sua reflexão: “Entendi que reclamar enfraquece uma equipe. A história mostrou que a união e a organização salvam projetos, empresas e até um país”.

Já Letícia Regina Siqueira Franco reforçou: “A FEB e o MMDC me ensinaram que a liderança começa pelo exemplo. Isso vale tanto para um comandante quanto para um gestor”.

Formação que ultrapassa o conteúdo

A conferência provocou os estudantes a refletirem sobre frases recorrentes como “Brasil não presta” e “Brasil é um coitado”, levando-os a compreender a necessidade de superar o vitimismo e assumir o protagonismo pessoal e profissional.

A mensagem final deixada aos alunos foi clara: a herança do povo brasileiro é de coragem, organização e capacidade de superação.

