Um homem morreu em uma unidade de saúde de Várzea Paulista, na madrugada desta quarta-feira (26), pouco depois de ser socorrido, após ter sido encontrado algemado e com sinais de espancamento em uma rua na Vila Real.

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro, quando um morador apontou uma viela na rua Jaguari, onde havia um homem aparentemente ferido.

Quando os policiais chegaram, o encontraram caído, com as mãos algemadas à frente e ferimentos graves no rosto e cabeça.