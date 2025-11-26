26 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Homem morre no PS após ser encontrado algemado e ferido

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A vítima foi encontrada ferida em uma rua da Vila Real
Um homem morreu em uma unidade de saúde de Várzea Paulista, na madrugada desta quarta-feira (26), pouco depois de ser socorrido, após ter sido encontrado algemado e com sinais de espancamento em uma rua na Vila Real.

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro, quando um morador apontou uma viela na rua Jaguari, onde havia um homem aparentemente ferido.

Quando os policiais chegaram, o encontraram caído, com as mãos algemadas à frente e ferimentos graves no rosto e cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem a uma unidade de saúde, onde ele não resistiu.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

