Com a chegada do calor e a diminuição das chuvas, é comum o aumento da poeira, da poluição e de agentes como ácaros e fungos no ar. Esse cenário, somado à elevação das temperaturas e ao clima mais seco, favorece o surgimento ou agravamento de crises alérgicas e doenças respiratórias, como rinite, asma e bronquite.

De acordo com o Dr. Eduardo Leme, pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), pessoas com histórico de alergias respiratórias devem redobrar os cuidados durante esse período. O especialista explica que a maior concentração de partículas no ar pode desencadear sintomas como obstrução nasal, coriza, espirros frequentes, coceira no nariz, na garganta e nos olhos, irritação ocular e até crises de asma com dificuldade para respirar.



“As alergias não têm cura, mas podem ser controladas com acompanhamento adequado e com mudanças simples nos hábitos do dia a dia”, destaca o médico.