Dois celulares levados por bandidos durante roubos de motocicletas, em Jundiaí, foram recuperados nesta terça-feira (25), em Várzea Paulista, por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM). Um homem foi preso.
Os policiais faziam patrulhamento pela avenida Pacaembu, na região da Vila Real, quando suspeitaram de um homem andando de bicicleta, com um volume na pintura.
Durante a abordagem, foram encontrados dois aparelhos celulares, que ele não soube explicar a procedência.
Em checagem do EMEI dos aparelhos, ambos constaram como produtos de crime, de vítimas de roubos de motos e que também tiveram os celulares levados, em Jundiaí.
O homem foi conduzido à delegacia, onde acabou preso por receptação.
Já os aparelhos foram apreendidos e serão devolvidos às vendas vítimas.