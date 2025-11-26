Dois celulares levados por bandidos durante roubos de motocicletas, em Jundiaí, foram recuperados nesta terça-feira (25), em Várzea Paulista, por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM). Um homem foi preso.

Os policiais faziam patrulhamento pela avenida Pacaembu, na região da Vila Real, quando suspeitaram de um homem andando de bicicleta, com um volume na pintura.

Durante a abordagem, foram encontrados dois aparelhos celulares, que ele não soube explicar a procedência.