Quando se fala em reumatologia, muita gente pensa em dores nas articulações, osteoporose ou problemas “da idade”. Mas essa percepção não descreve toda a especialidade: a reumatologia cuida de mais de 120 condições que podem afetar pessoas de todas as idades, inclusive jovens e crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

“O reumatologista não é um médico apenas para idosos. As doenças que tratamos envolvem inflamação e autoimunidade, e muitas vezes surgem em fases precoces da vida”, explica a reumatologista Dra. Gabriela Araújo Munhoz, assistente do ambulatório de Lúpus Eritematoso Sistêmico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia (SPR).

O reumatologista estuda, diagnostica e trata doenças do sistema musculoesquelético e do tecido conjuntivo, estruturas que dão sustentação e mobilidade ao corpo, mas a atuação vai muito além das articulações. A especialidade inclui doenças inflamatórias e autoimunes sistêmicas que podem comprometer órgãos internos, pele e vasos sanguíneos.