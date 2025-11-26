Durante o encontro, o prefeito destacou que melhorias recentes nasceram diretamente das demandas apresentadas pelos servidores em edições anteriores do programa. Entre elas, a ampliação da licença-paternidade para 30 dias, a adequação do calendário de trabalho dos profissionais operacionais da Educação e a revisão das faltas abonadas. Segundo Martinelli, esses avanços mostram como a escuta ativa tem gerado medidas concretas de valorização e fortalecimento do funcionalismo. “O 'Bom Dia, Servidor' tem mostrado que o diálogo é capaz de orientar políticas públicas e trazer soluções construídas em conjunto”, afirmou.

A Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma edição do programa 'Bom Dia, Servidor', desta vez com os colaboradores da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT). O encontro, organizado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP), reforça a proposta de aproximação, escuta ativa e valorização do funcionalismo, com participação direta do prefeito Gustavo Martinelli.

O secretário da SMAGP, Luiz Henrique Toresin, destacou a importância do diálogo direto: “Quando o servidor tem espaço seguro para falar, as propostas ficam mais consistentes e o diagnóstico da gestão passa a refletir a realidade vivida nas ruas e nas unidades. A ideia é construir soluções em conjunto e fortalecer o vínculo entre quem administra e quem executa”.

Já Carlos Umberto Rossi, secretário adjunto da SMAGP, ressaltou o caráter humano e propositivo do programa: “Os resultados têm sido muito positivos e propositivos, o que é essencial para a gestão. Este é um espaço importante para orientar o encaminhamento das demandas e também para conhecer as pessoas que fazem a máquina pública funcionar”.

Para a secretária da SMMT, Ana Paula de Almeida, o programa reforça a importância da aproximação entre governo e servidores. “Esse acolhimento é fundamental para desconstruir imagens, aproximar o servidor e criar um canal direto de comunicação. Em 31 anos de prefeitura, nunca tivemos algo assim, tão próximo. Isso reflete positivamente no nosso trabalho e, consequentemente, no dia a dia da cidade”, afirmou.