26 de novembro de 2025
CALOTE NO FILHO

Pai devedor de R$ 60 mil em pensão alimentícia é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
Tempo de leitura: < 1 min
.
Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde ficou preso
Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde ficou preso

Um pai devedor de R$ 60 mil em pensão alimentícia ao filho foi capturado nesta terça-feira (25), por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Ao receber informações sobre o paradeiro de um pai procurado pela Justiça, por divida de pensão, os policiais foram até o local, na rua São Pedro, e o localizaram.

Durante a abordagem foi confirmado se tratar do alvo em questão e ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

