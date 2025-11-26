Um pai devedor de R$ 60 mil em pensão alimentícia ao filho foi capturado nesta terça-feira (25), por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Ao receber informações sobre o paradeiro de um pai procurado pela Justiça, por divida de pensão, os policiais foram até o local, na rua São Pedro, e o localizaram.

Durante a abordagem foi confirmado se tratar do alvo em questão e ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.