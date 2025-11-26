Um homem condenado a mais de 2 anos de prisão por violência psicológica contra a mulher foi capturado na noite desta terça-feira (25), em Itatiba, por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão.

O cabo Spencer e soldado Matos receberam informações do paradeiro de um homem condenado e foram até o local. Seus antigos vizinhos, porém, informaram que ele havia se mudado e os agentes precisaram descobrir o novo endereço do criminoso.

Com o novo endereço em mãos, na Vila Real, os policiais foram até o local e o localizaram. Durante a abordagem ele revelou que estava respondendo a um processo por violência doméstica, mas desconhecia sobre condenação.