CONTRA A MUHER

Condenado por violência psicológica é preso por PMs

Por Fábio Estevam | Polícia
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, foi dado cumprimento ao mandado
Um homem condenado a mais de 2 anos de prisão por violência psicológica contra a mulher foi capturado na noite desta terça-feira (25), em Itatiba, por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão.

O cabo Spencer e soldado Matos receberam informações do paradeiro de um homem condenado e foram até o local. Seus antigos vizinhos, porém, informaram que ele havia se mudado e os agentes precisaram descobrir o novo endereço do criminoso.

Com o novo endereço em mãos, na Vila Real, os policiais foram até o local e o localizaram. Durante a abordagem ele revelou que estava respondendo a um processo por violência doméstica, mas desconhecia sobre condenação.

Em checagem, os militares confirmaram se tratar do procurado, condenado definitivamente pelo artigo 147-B do Código Penal.

Conduzido ao Plantão Policial, foi dado cumprimento ao mandado e ele foi encaminhado ao sistema prisional.

