Os atletas de Jundiaí encerraram a temporada de 2025 do BMX Racing com pódios na última etapa do Campeonato Paulista, realizada no último fim de semana, em Cosmópolis. A equipe emplacou campeões na prova e confirmou quatro títulos paulistas, além de colocações expressivas no ranking geral.
Na etapa, Lucca Bernardes venceu na categoria Boys 7 anos, enquanto Andrey Toledo (Boys 11) e Gabriel Paes Leme (Novatos 9/10) terminaram como vice-campeões. Também competiram Murilo Zamarco (4º nos Boys 12), Fabiano Izzo (5º na Cruiser 50/54), Silas Rodrigues (5º na 55/59 e vice-campeão na 55+), além de Giulia de Jesus (5º na Elite Women) e Luiz Neto, 7º colocado. Nas classificatórias avançaram Tom Bisinoto (Novatos até 6) e Lorenzo Krajuskinas (Novatos 13/14).
No ranking final da temporada, Jundiaí confirmou quatro campeões estaduais:
Silas Rodrigues - cinco vezes campeão;
Andrey Toledo, tetracampeão;
Lucca Bernardes, bicampeão paulista;
Gabriel Paes Leme, campeão pela primeira vez em sua categoria.
A equipe ainda fechou o campeonato com posições de destaque: Murilo Zamarco (4º), Fabiano Izzo (4º), Giulia de Jesus (3º), Lorenzo Krajuskinas (9º), Luiz Neto (9º) e Tom Bisinoto (10º).
Mesmo com menos de 15 pilotos, Jundiaí terminou entre os oito melhores times do ranking geral, superando 28 equipes participantes em um campeonato que reuniu 730 atletas inscritos. Com o ciclo encerrado, a equipe já inicia o planejamento para a temporada 2026.