Os atletas de Jundiaí encerraram a temporada de 2025 do BMX Racing com pódios na última etapa do Campeonato Paulista, realizada no último fim de semana, em Cosmópolis. A equipe emplacou campeões na prova e confirmou quatro títulos paulistas, além de colocações expressivas no ranking geral.

Na etapa, Lucca Bernardes venceu na categoria Boys 7 anos, enquanto Andrey Toledo (Boys 11) e Gabriel Paes Leme (Novatos 9/10) terminaram como vice-campeões. Também competiram Murilo Zamarco (4º nos Boys 12), Fabiano Izzo (5º na Cruiser 50/54), Silas Rodrigues (5º na 55/59 e vice-campeão na 55+), além de Giulia de Jesus (5º na Elite Women) e Luiz Neto, 7º colocado. Nas classificatórias avançaram Tom Bisinoto (Novatos até 6) e Lorenzo Krajuskinas (Novatos 13/14).

No ranking final da temporada, Jundiaí confirmou quatro campeões estaduais: