Um homem de 53 anos foi preso por ameaça, injúria e resistência à prisão, após a diretora de uma escola na região do Jardim do Lago, em Jundiaí, denunciá-lo por crimes cometidos na porta da instituição. De acordo com a vítima, ele chegou a mostrar o pênis a ela e a outros funcionários, além de fazer ameaças. O caso aconteceu nesta segunda-feira (24). A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, que passavam pelo local e foram parados pela diretora.

De acordo com registro de ocorrência, pela manhã o homem chegou a subir no muro da escola e fazer ameaças a educadores e à diretora, chamando-a de prostituta e dizendo que abusaria dela. Forças policiais foram acionadas e a situação foi resolvida.

No período da noite, ele retornou à porta da escola e seguiu com o comportamento criminoso, chegando a mostrar o pênis para a diretora e outros funcionários. Segundo nota da Polícia Militar, neste momento uma equipe realizava patrulhamento pela avenida Samuel Martins, quando foi acionada pela diretora, pedindo apoio para deter o perturbador.