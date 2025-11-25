O Projeto de Educação Financeira faz parte do currículo das escolas de período integral e é desenvolvido nos horários de contraturno. Com cada turma é desenvolvido um tema diferente, desde a apresentação do dinheiro, até formas de economizá-lo.

Alunos das escolas de período integral de Louveira estão participando do Projeto de Educação Financeira – Projeto Visita ao Supermercado 2025. A ação é promovida pela Prefeitura, por meio de sua Secretaria de Educação.

Na última semana, os alunos visitaram o Supermercado Aliança em um trabalho de finalização do projeto das turmas de terceiro ano do Ceil Profa. Aparecida E. G. Yembo. Educadores trabalharam durante o ano letivo assuntos relacionados a preços de produtos, utilização do dinheiro, salário, importância de economizar dinheiro e como fazer compras.

Os alunos de terceiro ano aprenderam em sala de aula a montar listas de supermercado e, no dia da visita, o monitor de cada turma propôs o desafio de utilizar determinado valor para as “compras”. Foi uma atividade fictícia, de simulação. Durante a visita, acompanhados pelo monitor de cada turma e pela coordenadora pedagógica, Marília Guimarães, as crianças observaram as gôndolas do supermercado aprendendo a fazer comparação de preços, orçamentos e escolhas inteligentes. A travessia foi acompanhada por profissionais da Guarda Municipal.

Ao retornar à escola, os alunos realizaram atividades de comparação entre as listas de supermercado que utilizaram, quanto cada grupo gastou e quais foram as melhores escolhas realizadas.