Ex-namorado é preso suspeito de enviar PIX com ameaças em Jundiaí

Por Fábio Estevam | GUARDA MUNICIPAL
Guardas municipais prenderam um homem por ameaça, injúria e stalking contra a ex-namorada, nesta segunda-feira (24), em Jundiaí, após pedido de socorro da vítima, via 153.

De acordo com a Corporação, a mulher estava em um veículo de aplicativo, quando percebeu estar sendo seguida pelo ex, com quem teve um relacionamento de oito meses.

Ela acionou a GM, que enviou uma equipe no encalço do suspeito. Ele foi abordado na avenida União dos Ferroviários, onde a vítima também se apresentou aos guardas e lhes mostrou mensagens ameaçadoras, 'camufladas' na descrição de dois PIX enviados para a conta dela, nos valores de R$ 0,01 e R$ 0,02.

Questionado, ele negou que esteja perseguindo a ex-namorada.

Conduzido à delegacia, o suspeito foi preso em flagrante.

