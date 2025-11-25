Guardas municipais prenderam um homem por ameaça, injúria e stalking contra a ex-namorada, nesta segunda-feira (24), em Jundiaí, após pedido de socorro da vítima, via 153.

De acordo com a Corporação, a mulher estava em um veículo de aplicativo, quando percebeu estar sendo seguida pelo ex, com quem teve um relacionamento de oito meses.

Ela acionou a GM, que enviou uma equipe no encalço do suspeito. Ele foi abordado na avenida União dos Ferroviários, onde a vítima também se apresentou aos guardas e lhes mostrou mensagens ameaçadoras, 'camufladas' na descrição de dois PIX enviados para a conta dela, nos valores de R$ 0,01 e R$ 0,02.