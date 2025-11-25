Um homem procurado pela 3ª Vara da Família de Jundiaí, por causa de uma dívida de quase R$ 88 mil de pensão alimentícia ao filho, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, nesta segunda-feira (24), em Itatiba.

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela avenida Pedro Mascani, no Jardim Harmonia, quando avistaram um homem em um ponto de ônibus, nervoso com a presença da viatura.

Durante a abordagem foi descoberto um mandado de prisão cível, expedido pela Justiça de Jundiaí, por dívida de R$ 87.780 de pensão.