CAPTURADO NO PONTO

Pai ficará preso 60 dias por dívida graúda de pensão alimentícia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O pai deve quase R$ 88 mil de pensão ao filho
Um homem procurado pela 3ª Vara da Família de Jundiaí, por causa de uma dívida de quase R$ 88 mil de pensão alimentícia ao filho, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, nesta segunda-feira (24), em Itatiba.

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela avenida Pedro Mascani, no Jardim Harmonia, quando avistaram um homem em um ponto de ônibus, nervoso com a presença da viatura.

Durante a abordagem foi descoberto um mandado de prisão cível, expedido pela Justiça de Jundiaí, por dívida de R$ 87.780 de pensão.

Ele foi informado do mandado e conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento, devendo ele permanecer preso por 60 dias.

