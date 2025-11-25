Foram ofertados atendimentos em ortopedia, angiologia, gastroenterologia, cardiologia e endocrinologia, totalizando 629 consultas especializadas, além de 629 consultas de enfermagem. No total, 342 exames foram realizados, entre eles, 171 ultrassons de próstata, reforçando a importância da prevenção ao câncer dentro da campanha Novembro Azul, além de 150 eletrocardiogramas e 21 testes ergométricos, ambos solicitados por cardiologistas quando indicados.

Segundo a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci, a amplitude da ação superou a média desenhada pela pasta, que pretende oferecer, por meio de ações como essa, cerca de mil atendimentos por mês. “O objetivo, além de proporcionar acolhimento e respeito ao paciente, é diminuir as filas de espera na rede municipal. A ação realizada no último sábado já representa uma redução direta equivalente ao volume de atendimentos realizados e, com a continuidade do ‘Saúde em Dia’, a meta é diminuir em pelo menos 20% a fila a cada trimestre”, salientou.

A iniciativa conta com o reforço do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro), que permite ao município um sistema complementar para suprir demandas represadas na rede, garantindo ao paciente o acesso mais agilizado e humanizado a um serviço de saúde, seja rotineiro ou especializado. “Por meio do Cismetro, vamos seguir com as ações do ‘Saúde em Dia’, oferecendo mais atendimentos nas especialidades com maior demanda, sempre com foco na vida do paciente”, complementa a secretária.