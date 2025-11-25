Em mais uma ação da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) da prefeitura, a proposta reúne as bancas e food trucks do programa “Jundiahy Gastronomia de Rua”, e, nesta edição, terá o melhor do Pop Rock no show de Rogério Censi.

Depois do sucesso da edição de estreia em outubro, a “Sexta no Paço” estará de volta na próxima sexta-feira (28), das 16h às 21h, com o melhor da gastronomia local e programação musical, num momento de convivência em frente ao Paço Municipal.

“Trata-se de mais uma ação da Smaat para o fomento econômico do trabalho dos produtores locais, que ganham mais uma oportunidade e espaço de comercialização, alinhada à proposta do governo do prefeito Gustavo Martinelli pela criação de espaços de acolhimento e convivência social, oportunizados para os produtores locais, servidores e munícipes”, comentou a secretária da pasta, Marcela Moro.

Para mais esta edição, os visitantes poderão se deliciar comprando produtos como cachorros quentes, hambúrgueres artesanais, salgados fritos, porções, batatas fritas, fogaças, pastéis, massas e espetinhos. Há também bebidas em geral, como sucos, refrigerantes, caldo de cana e chope, e sobremesas, como churros, salada de frutas, raspadinhas, sorvetes e milho e derivados.

Como chegar

O Paço Municipal fica na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico. Quem for prestigiar de carro contará com estacionamento gratuito no local. Já quem utilizar o transporte público, a linha que atende o espaço é a 577, partindo do Terminal Hortolândia.