A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, realiza nesta quarta-feira (26), das 9h às 15h, no Facilita, o Feirão de Empregos. Com mais de mil vagas disponibilizadas e mais de 10 empresas confirmadas, o evento é uma grande oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O Feirão reunirá empresas parceiras de diversos segmentos — incluindo Indústria, Comércio, Logística e Serviços. Durante o evento, os candidatos poderão entregar currículos, participar de entrevistas e passar diretamente por processos seletivos conduzidos pelas equipes de Recursos Humanos das empresas presentes.

