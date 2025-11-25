25 de novembro de 2025
QUARTA-FEIRA (26)

Várzea Paulista terá Feirão de Empregos com mais de mil vagas

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento reunirá empresas de diversos setores e oferecerá oportunidades para candidatos de todas as áreas e níveis de experiência
A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, realiza nesta quarta-feira (26), das 9h às 15h, no Facilita, o Feirão de Empregos. Com mais de mil vagas disponibilizadas e mais de 10 empresas confirmadas, o evento é uma grande oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O Feirão reunirá empresas parceiras de diversos segmentos — incluindo Indústria, Comércio, Logística e Serviços. Durante o evento, os candidatos poderão entregar currículos, participar de entrevistas e passar diretamente por processos seletivos conduzidos pelas equipes de Recursos Humanos das empresas presentes.

As vagas abrangem diferentes perfis profissionais, atendendo tanto quem busca o primeiro emprego quanto trabalhadores com experiência em áreas operacionais, administrativas e técnicas.

O gestor de Desenvolvimento Econômico, Fernando Pasqualino, destaca que a ação reforça o compromisso da prefeitura com políticas de empregabilidade. “Esse feirão é mais uma iniciativa para aproximar quem procura uma oportunidade das empresas que precisam contratar. Estamos criando pontes que fortalecem a economia e abrem caminhos reais para a população”, explicou.

A orientação é para que os interessados levem currículo atualizado, documento com foto e CPF. Quanto mais preparado o candidato chegar, maiores as chances de aproveitamento nos processos seletivos.

O Facilita está localizado na rua João Póvoa, 97 – Jardim do Lar (prédio do Facilita). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4595-5711.

