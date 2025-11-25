A troca faz parte do programa de modernização da iluminação pública executado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). “A modernização da iluminação pública segue avançando. Com a nova iluminação, conseguimos garantir mais segurança para a população, motoristas e pedestres”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

A Prefeitura de Jundiaí deu início à substituição de 48 luminárias a vapor na rua das Pitangueiras, no bairro Vianelo, por lâmpadas de tecnologia LED.

Na última semana, outras vias da cidade também receberam a nova iluminação, como a avenida Antônio Latorre e rua Coronel Boaventura Mendes Pereira.

De acordo com o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Carlos Bocci, desde o início do ano já foram substituídas 5.865 luminárias, com os bairros Vila Ana e Vila Lacerda alcançando 100% de cobertura em LED.

“A modernização constante da nossa rede de iluminação reforça o compromisso da prefeitura em oferecer mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a os moradores. Além disso, a nova tecnologia é mais econômica e tem maior durabilidade”, pontuou.