Um homem foi preso por direção perigosa e adulteração de sinal identificador automotor, ao ser flagrado a bordo de uma moto com placa artesanal, no bairro Jardim 21 de Março, em Louveira.

Os PMs faziam patrulhamento, quando se depararam com um motociclista sem capacete. Ao perceber a viatura ele acelerou e tentou fugir, mas foi perseguido e abordado. Durante averiguação, os policiais constataram que que o chassi está a adulterado e que a placa era caseira.

O condutor da moto foi conduzido à delegacia, onde acabou preso por adulteração e direção perigosa.