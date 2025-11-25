25 de novembro de 2025
POLÍCIA MILITAR

Motociclista é preso com placa caseira e sem capacete

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs foram no encalço e prenderam o motociclista
Os PMs foram no encalço e prenderam o motociclista

Um homem foi preso por direção perigosa e adulteração de sinal identificador automotor, ao ser flagrado a bordo de uma moto com placa artesanal, no bairro Jardim 21 de Março, em Louveira.

Os PMs faziam patrulhamento, quando se depararam com um motociclista sem capacete. Ao perceber a viatura ele acelerou e tentou fugir, mas foi perseguido e abordado. Durante averiguação, os policiais constataram que que o chassi está a adulterado e que a placa era caseira.

O condutor da moto foi conduzido à delegacia, onde acabou preso por adulteração e direção perigosa.

A moto foi apreendida e será periciada. Em caso de comprovação de ser produto de crime, ele responderá também por receptação.

