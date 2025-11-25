O TikTok Pro Meu Negócio desembarca em Jundiaí e, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), vai oferecer um evento gratuito com o intuito de impulsionar o empreendedorismo local e promover a inclusão digital. O programa oferece capacitação prática para empreendedores de diferentes setores, a fim de gerar impacto econômico e social por meio da criatividade e da inovação.

Com entrada gratuita e vagas limitadas, o evento acontece no dia 4 de dezembro (quinta-feira), no Sesc Jundiaí, com credenciamento a partir das 18h. A programação é voltada a empreendedores, lojistas, autônomos e criadores de conteúdo que desejam iniciar ou fortalecer sua presença digital e aprender a usar o TikTok de forma estratégica para expandir negócios e conquistar novos públicos.

A iniciativa é uma realização do TikTok, do Sincomercio e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio do mandato do deputado federal Orlando Silva.