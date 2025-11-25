25 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FOI PRESO

Marido é preso após ameaça velada à esposa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs prenderam o marido por violência doméstica
Os PMs prenderam o marido por violência doméstica

Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vale das Pedras, em Itupeva, suspeito de agredir, ofender e ameaçar a esposa. Ele inclusive fez ameaça velada à vítima, na frente dos policiais militares que o prenderam.

A mulher telefonou para a PM relatando que o marido havia acabado de agredi-la, e que ela temia por sua vida. Quando os PMs chegaram, ela também relatou ter sido ofendida e ameaçada.

Aí ser questionado pelos policiais, ele negou as acusações e em seguida dirigiu à esposa com os dizeres: "isso não vai ficar assim".

Os agentes entenderam a colocação como ameaça e lhe deram voz de prisão, conduzindo ele ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários