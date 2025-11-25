Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vale das Pedras, em Itupeva, suspeito de agredir, ofender e ameaçar a esposa. Ele inclusive fez ameaça velada à vítima, na frente dos policiais militares que o prenderam.

A mulher telefonou para a PM relatando que o marido havia acabado de agredi-la, e que ela temia por sua vida. Quando os PMs chegaram, ela também relatou ter sido ofendida e ameaçada.

Aí ser questionado pelos policiais, ele negou as acusações e em seguida dirigiu à esposa com os dizeres: "isso não vai ficar assim".