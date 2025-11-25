Nesta edição, será usada uma nova metodologia que permitirá um recorte mais fiel das demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), já adotada nos municípios de São Bernardo do Campo e na Capital Paulista.

Marcando um importante momento para a administração pública, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí está mobilizando um amplo trabalho de planejamento da rede para dar início, em breve, a um levantamento epidemiológico de saúde bucal no município. A pesquisa retorna à agenda da Prefeitura de Jundiaí após 11 anos sem ser realizada na cidade, demonstrando a prioridade da gestão municipal com o aprimoramento dos serviços de saúde.

Para o levantamento, que se inicia em fevereiro de 2026, os profissionais da rede passaram por uma capacitação com o Prof. Dr. Antônio Carlos Frias, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Fousp). Frias tem sólida experiência na área de pesquisa de base populacional aplicada à saúde bucal coletiva. O evento ocorreu na Escola de Gestão Pública. “O encontro com o professor aqui em Jundiaí foi essencial para sensibilizar as equipes que, em breve, vão realizar o trabalho de pesquisa em parceria com a USP”, afirma a diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Promoção da Saúde, a cirurgiã-dentista Andreia Pinto de Souza.

Segundo Andreia, a coleta de dados tem como objetivo gerar um “retrato do município” no espectro da saúde bucal, compreendendo as necessidades de cada região. As informações serão coletadas ao longo de um mês, a partir dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – principal porta de entrada para queixas odontológicas –, em escolas municipais e visitas domiciliares, em casos previamente mapeados de moradores com mobilidade reduzida.

“O levantamento epidemiológico é uma ferramenta fundamental que nos permite planejar ações e reorientar a alocação de recursos financeiros para a implementação de políticas públicas efetivas, sempre com foco na redução das desigualdades e no acesso igualitário aos serviços de saúde por parte da população”, completa a diretora.