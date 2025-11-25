Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam provisoriamente, nesta segunda-feira (24), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, um homem de 25 anos, suspeito de envolvimento com uma quadrilha de roubos de motos em Jundiaí e região. Em sua posse foi apreendida uma motocicleta CG, possivelmente usada por ele e comparsas para as empreitadas criminosas.
A prisão dele e apreensão da moto foram com coordenação do delegado José Ricardo Arruda Marchetti, em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça da 4ª Região Administrativa (RAJ) de Campinas.
Durante a operação, um homem de 18 anos ingressou na residência a bordo de uma moto com sinais identificadores adulterados, razão pela qual foi preso em flagrante.
As motos apreendidas serão periciados e, em caso de confirmação de serem produtos de roubo ou furto, eles responderão pelo crime de receptação.