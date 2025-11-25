Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam provisoriamente, nesta segunda-feira (24), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, um homem de 25 anos, suspeito de envolvimento com uma quadrilha de roubos de motos em Jundiaí e região. Em sua posse foi apreendida uma motocicleta CG, possivelmente usada por ele e comparsas para as empreitadas criminosas.

A prisão dele e apreensão da moto foram com coordenação do delegado José Ricardo Arruda Marchetti, em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça da 4ª Região Administrativa (RAJ) de Campinas.

Durante a operação, um homem de 18 anos ingressou na residência a bordo de uma moto com sinais identificadores adulterados, razão pela qual foi preso em flagrante.