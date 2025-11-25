25 de novembro de 2025
VOU TE MATAR

Mulher busca refúgio para não ser atacada pelo marido em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs o levaram para o DP, onde ele acabou preso em flagrante
Os PMs o levaram para o DP, onde ele acabou preso em flagrante

Uma mulher precisou buscar refúgio na casa de parentes vizinhos, para não ser atacada pelo marido bêbado, suspeito de ameaça-la de morte, usando uma faca, em Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.

De acordo com a vítima, o marido chegou em casa embriagado, se armou com uma faca e passou a ameaçá-la. Temendo por sua vida, ela correu para a casa dos parentes, de onde acionou a PM.

Quando os policiais da 1ª Cia do 49° Batalhão chegaram, o suspeito estava ao lado de fora da casa. Ele foi questionado e negou as ameaças e também que tenha se armado com a faca.

Na residência, durante vistoria autorizada, os policiais localizaram a faca supostamente usada por ele.

Em conversa com a vítima e seus familiares, eles reafirmaram as informações sobre as ameaças, alegando que são frequentes, sempre quando o marido está sob efeito de álcool.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

