Uma mulher precisou buscar refúgio na casa de parentes vizinhos, para não ser atacada pelo marido bêbado, suspeito de ameaça-la de morte, usando uma faca, em Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.

De acordo com a vítima, o marido chegou em casa embriagado, se armou com uma faca e passou a ameaçá-la. Temendo por sua vida, ela correu para a casa dos parentes, de onde acionou a PM.

Quando os policiais da 1ª Cia do 49° Batalhão chegaram, o suspeito estava ao lado de fora da casa. Ele foi questionado e negou as ameaças e também que tenha se armado com a faca.