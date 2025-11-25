Uma mulher precisou buscar refúgio na casa de parentes vizinhos, para não ser atacada pelo marido bêbado, suspeito de ameaça-la de morte, usando uma faca, em Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.
De acordo com a vítima, o marido chegou em casa embriagado, se armou com uma faca e passou a ameaçá-la. Temendo por sua vida, ela correu para a casa dos parentes, de onde acionou a PM.
Quando os policiais da 1ª Cia do 49° Batalhão chegaram, o suspeito estava ao lado de fora da casa. Ele foi questionado e negou as ameaças e também que tenha se armado com a faca.
Na residência, durante vistoria autorizada, os policiais localizaram a faca supostamente usada por ele.
Em conversa com a vítima e seus familiares, eles reafirmaram as informações sobre as ameaças, alegando que são frequentes, sempre quando o marido está sob efeito de álcool.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.