A conta de água em Jundiaí ficará 4,86% mais cara a partir de dezembro de 2025, conforme publicado na Imprensa Oficial no dia 19 de novembro. O aumento segue o prazo regulamentar de 30 dias após a publicação, como determina o Artigo 6º do documento. O reajuste é válido para todas as categorias tarifárias e o valor mínimo residencial passa a ser de R$ 88,57.

De acordo com informações da DAE, o cálculo do reajuste leva em conta índices de atualização monetária publicamente divulgados, aplicados sobre os custos operacionais e investimentos realizados pela autarquia.

“O reajuste segue a metodologia definida pela ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), que leva em conta a atualização dos custos e dos investimentos necessários para garantir a qualidade dos serviços. Trata-se de um processo regulatório anual, previsto no ciclo tarifário, que visa recompor despesas e manter o equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço”, afirmou o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo.