Com investimento estimado em R$ 20 milhões, provenientes do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), o programa financiará a contratação de estudos e subsídios necessários para a elaboração dos novos Planos de Bacias Hidrográficas dos comitês que aderirem à iniciativa, além do novo PERH.
A SP Águas atuará como tomadora dos recursos oriundos do Fehidro. Já os CBHs participarão diretamente de todas as etapas, incluindo a concepção, discussão e aprovação dos produtos desenvolvidos. A atuação dos Comitês é fundamental para assegurar que o planejamento reflita as necessidades, desafios e prioridades de cada território.
Como aderir ao programa
Os Comitês interessados em participar do IntegraBacias devem formalizar a adesão em plenária, por meio de deliberação do colegiado. Após essa aprovação, a entrada na iniciativa é oficializada. O comitê também pode indicar pontos focais responsáveis pelo acompanhamento e pela orientação das atividades do programa.
Avanços institucionais
Na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), realizada em 13/11, o Programa IntegraBacias foi apresentado, com detalhamento dos principais avanços da iniciativa e dos próximos passos para sua consolidação, prevista para dezembro.
Durante a apresentação, destacou-se a importância da integração entre metodologias de planejamento, instituições e diferentes bacias hidrográficas. Os conselheiros reforçaram ainda o papel da participação social no processo e manifestaram apoio para contribuir ativamente com o desenvolvimento e a implementação do programa nos próximos meses.