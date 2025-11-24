A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão vinculado à Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, inicia nesta terça-feira (25) uma nova etapa da ação contra a raiva na região da Vila Arens, em resposta ao caso positivo registrado em um felino no início de novembro. Após a oferta de postos avançados para tutores residentes do bairro, agora será a vez da vacinação casa a casa, para contemplar cães e gatos que ainda não receberam a dose. A idade mínima para se vacinar é de 3 meses.

A equipe da VISAM percorrerá, das 9h às 16h, a mesma área mapeada no levantamento feito pela unidade para estruturar as ações de vacinação no local. “Faremos uma busca ativa diretamente nas residências para aplicar a vacina nos animais que, por algum motivo, não puderam ser levados pelos tutores até os postos avançados durante os dias em que estiveram disponíveis. O objetivo é elevar a cobertura vacinal na região, especialmente nos principais arredores a partir do foco onde o caso de raiva felina foi registrado”, explica o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.

Além da ação avançada voltada para a Vila Arens, a VISAM mantém um posto fixo e permanente de vacinação antirrábica para cães e gatos residentes de qualquer bairro do município, em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Tutores interessados devem entrar em contato com a VISAM para orientações e agendamento pelos telefones (11) 4589-6340 / 6350.