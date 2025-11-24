24 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VITÓRIAS MARCANTES

Jundiaí garante pódios nacionais e estaduais no fim de semana

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
Na Copa do Brasil de Taekwondo, Jundiaí conquistou seis medalhas em Canoas (RS)
Na Copa do Brasil de Taekwondo, Jundiaí conquistou seis medalhas em Canoas (RS)

O Time Jundiaí terminou o fim de semana com resultados expressivos em três modalidades: seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo, vice-campeonato estadual no vôlei feminino infantil e medalha de bronze na Copa Estadual de Handebol feminino.

Na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada entre 20 e 23 de novembro em Canoas (RS), a equipe jundiaiense participou com cinco atletas e conquistou seis medalhas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze, nas categorias de kyorugui (luta) e poomsae (formas). O evento reuniu quase dois mil competidores e contou pontos classificatórios para o Grand Slam, que define rankings nacionais e convocações internacionais.

Alanis Alves obteve prata após superar na segunda luta a adversária que a havia eliminado no Super Campeonato Brasileiro. No poomsae, Daniela Momesso venceu a atual campeã brasileira e garantiu ouro para Jundiaí. Para Mariana Fabichack e Cícero Dias, foi a primeira participação nacional, encerrada com medalhas de bronze. Na faixa preta, João Butzke conquistou prata mesmo após lesão recente, somando pontos importantes para o Grand Slam. 

A comissão destacou que os resultados refletem o trabalho conjunto de atletas, técnicos e professores, com apoio do Grão-Mestre Lucas Rebello e dos programas de iniciação esportiva do município.

No vôlei feminino infantil, o Time Jundiaí ficou com o vice-campeonato da Copa Estadual após derrota para Valinhos por 3 sets a 2, parciais de 25x23, 15x25, 19x25, 25x19 e 4x15. A equipe sofreu a baixa da ponteira Raissa, que se lesionou no início da partida, obrigando mudanças táticas ao longo do jogo. A jogadora Alice foi destaque da competição. O time, comandado pelo técnico Moacir Regra, volta a Jundiaí para disputar, nesta quarta-feira, a decisão do bronze do Campeonato Paulista contra o São Caetano.

Na 23ª Copa de Handebol do Estado, o handebol feminino de Jundiaí perdeu a semifinal para Taubaté por 27 a 19, mas garantiu a medalha de bronze ao vencer a equipe de Restinga por 26 a 22.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários