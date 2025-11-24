O Time Jundiaí terminou o fim de semana com resultados expressivos em três modalidades: seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo, vice-campeonato estadual no vôlei feminino infantil e medalha de bronze na Copa Estadual de Handebol feminino.

Na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada entre 20 e 23 de novembro em Canoas (RS), a equipe jundiaiense participou com cinco atletas e conquistou seis medalhas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze, nas categorias de kyorugui (luta) e poomsae (formas). O evento reuniu quase dois mil competidores e contou pontos classificatórios para o Grand Slam, que define rankings nacionais e convocações internacionais.

Alanis Alves obteve prata após superar na segunda luta a adversária que a havia eliminado no Super Campeonato Brasileiro. No poomsae, Daniela Momesso venceu a atual campeã brasileira e garantiu ouro para Jundiaí. Para Mariana Fabichack e Cícero Dias, foi a primeira participação nacional, encerrada com medalhas de bronze. Na faixa preta, João Butzke conquistou prata mesmo após lesão recente, somando pontos importantes para o Grand Slam.