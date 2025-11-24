O Time Jundiaí terminou o fim de semana com resultados expressivos em três modalidades: seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo, vice-campeonato estadual no vôlei feminino infantil e medalha de bronze na Copa Estadual de Handebol feminino.
Na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada entre 20 e 23 de novembro em Canoas (RS), a equipe jundiaiense participou com cinco atletas e conquistou seis medalhas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze, nas categorias de kyorugui (luta) e poomsae (formas). O evento reuniu quase dois mil competidores e contou pontos classificatórios para o Grand Slam, que define rankings nacionais e convocações internacionais.
Alanis Alves obteve prata após superar na segunda luta a adversária que a havia eliminado no Super Campeonato Brasileiro. No poomsae, Daniela Momesso venceu a atual campeã brasileira e garantiu ouro para Jundiaí. Para Mariana Fabichack e Cícero Dias, foi a primeira participação nacional, encerrada com medalhas de bronze. Na faixa preta, João Butzke conquistou prata mesmo após lesão recente, somando pontos importantes para o Grand Slam.
A comissão destacou que os resultados refletem o trabalho conjunto de atletas, técnicos e professores, com apoio do Grão-Mestre Lucas Rebello e dos programas de iniciação esportiva do município.
No vôlei feminino infantil, o Time Jundiaí ficou com o vice-campeonato da Copa Estadual após derrota para Valinhos por 3 sets a 2, parciais de 25x23, 15x25, 19x25, 25x19 e 4x15. A equipe sofreu a baixa da ponteira Raissa, que se lesionou no início da partida, obrigando mudanças táticas ao longo do jogo. A jogadora Alice foi destaque da competição. O time, comandado pelo técnico Moacir Regra, volta a Jundiaí para disputar, nesta quarta-feira, a decisão do bronze do Campeonato Paulista contra o São Caetano.
Na 23ª Copa de Handebol do Estado, o handebol feminino de Jundiaí perdeu a semifinal para Taubaté por 27 a 19, mas garantiu a medalha de bronze ao vencer a equipe de Restinga por 26 a 22.