Os Grupos de Trabalho (GTs) do “Programa Segurança do Motociclista” chegou a sua quarta reunião, com representantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros da cidade e da região, empresas privadas, prefeituras da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Detran-SP e especialistas em outras áreas, que compartilham informações úteis para que ações concretas possam contribuir para um trânsito mais harmonioso e com menos sinistros e vítimas.

Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula Silva de Almeida, o programa vem atingindo seus objetivos, que são o compartilhamento de informações, a discussão conjunta dos problemas para que as soluções apareçam, e a efetiva redução dos acidentes. “Com mais representantes das cidades da região e de empresas e órgãos públicos, formamos uma rede de parceiros em busca de um trânsito mais seguro para motociclistas, motoristas e pedestres”, disse Ana Paula.

