Os Grupos de Trabalho (GTs) do “Programa Segurança do Motociclista” chegou a sua quarta reunião, com representantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros da cidade e da região, empresas privadas, prefeituras da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Detran-SP e especialistas em outras áreas, que compartilham informações úteis para que ações concretas possam contribuir para um trânsito mais harmonioso e com menos sinistros e vítimas.
Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula Silva de Almeida, o programa vem atingindo seus objetivos, que são o compartilhamento de informações, a discussão conjunta dos problemas para que as soluções apareçam, e a efetiva redução dos acidentes. “Com mais representantes das cidades da região e de empresas e órgãos públicos, formamos uma rede de parceiros em busca de um trânsito mais seguro para motociclistas, motoristas e pedestres”, disse Ana Paula.
Entre os projetos apresentados nos encontros, que ocorrem desde agosto, estão um curso de pilotagem defensiva, oferecido voluntariamente pela Concessionária Mila Moto, sede da quarta reunião, e o convite feito pelo DETRAN às prefeituras da RMJ para aderirem ao Sistema Estadual de Trânsito (Sistran).
De acordo com a superintendente do Detran SP, Nayara Pereira Cinachi, a criação do Sistran é um marco para a segurança viária das cidades paulistas. “O sistema integra órgãos de trânsito, orienta políticas para reduzir sinistros, melhora o transporte e incentiva a mobilidade sustentável. Alinhado ao Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), ele reforça a parceria com os municípios, protegendo vidas e tornando o trânsito mais seguro e humano”, completou.
As reuniões dos GTs se dividem em quatro pilares: Indicadores/fatores de risco, Educação, Engenharia e Fiscalização. No quarto encontro do programa, estiveram presentes agentes de trânsito e representantes das prefeituras de Itupeva, Jarinu e Campo Limpo Paulista. Ageu da Rocha, diretor de Trânsito de Campo Limpo, e Juliana Maria Maia, coordenadora do GT de Educação e da Divisão de Educação de Trânsito da SMMT, mostraram algumas iniciativas desenvolvidas nas cidades para, respectivamente, melhorar a acessibilidade de pedestres e fortalecer a cultura do trânsito seguro a alunos de escolas da Rede Pública.
Os servidores do Departamento de Engenharia da Mobilidade da SMMT, Marco Aurélio Lorensini e Gislaine Micheletti, atualizaram os indicadores de segurança e os estudos de engenharia feitos em Jundiaí para a melhoria da segurança viária.
Pilotagem defensiva
O curso de pilotagem defensiva terá duração de seis horas, sendo quatro de aulas práticas e duas de teoria, com conhecimentos como frenagem e mudança de trajetória do condutor da motocicleta, entre outros assuntos a serem abordados. As inscrições serão abertas em dezembro e o curso será realizado no estacionamento do Paço Municipal.