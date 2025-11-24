24 de novembro de 2025
Palestra sobre direitos da pessoa idosa será na quarta (26)

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio de seus Centros de Integração da Cidadania (CICs), realiza nesta semana uma programação variada com atividades voltadas ao emprego, capacitação profissional, orientação jurídica, emissão de documentos e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Em Jundiaí, a programação será voltada para os idosos, com um evento na quarta-feira (26), às 9h, na UBS Morada das Vinhas.

A palestra abordará direitos garantidos por lei, prevenção a golpes, identificação de fake news e formas de enfrentar situações de violência. O encontro será ministrado pelos especialistas Karina Cavalcante, Wilians Cristian da Silva e José Albino Olier Miazzo.

Podem participar idosos, familiares, cuidadores, profissionais de saúde e da assistência social. A UBS Morada das Vinhas fica na Rua Uva Niágara, 699 - Jundiaí.

