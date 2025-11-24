Vinte anos após a conquista da Copa do Brasil de 2005, o Paulista promoverá um jogo festivo no Estádio Jayme Cintra, dia 14 de dezembro, reunindo jogadores que participaram daquela campanha histórica. A partida comemorativa celebrará os 20 anos do título que fez a cidade parar.

O evento contará com a presença dos jogadores que levaram o Paulista ao título e consolidou o nome do Galo na história do futebol brasileiro. O reencontro entre ídolos e torcedores pretende relembrar gols, lances e momentos que seguem vivos na memória da cidade e fazem o estádio pulsar até hoje.

Também estarão presentes os integrantes do elenco vice-campeão paulista de 2004, equipe que abriu caminho para o sucesso nacional no ano seguinte. O grupo é reconhecido por marcar uma era no futebol estadual e por contribuir para o legado que será celebrado ao lado dos campeões.