O horário estendido está garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e representa uma oportunidade para os lojistas impulsionarem seus negócios e para os consumidores planejarem suas compras.

Em dezembro, o comércio de Jundiaí poderá atender em horário especial por conta do Natal. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a partir de segunda-feira (1º), as lojas do Centro e dos bairros poderão funcionar das 9h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 18h durante os finais de semana.

O Natal é o melhor período de vendas para o comércio. De acordo com Edison Maltoni, presidente do Sincomercio, este é o momento dos lojistas investirem em promoções, apostar em produtos para presentear, pensar em formas diferenciadas de pagamento, atrair os consumidores com decorações nas vitrines e outros atrativos.

“Esperamos que o varejo tenha um crescimento em relação ao Natal de 2024, impulsionado especialmente pelo mercado de trabalho positivo, com geração de empregos com carteira assinada que aumenta o contingente de consumidores. O comércio eletrônico também desempenha um papel fundamental com o aumento nas compras via dispositivos móveis e estratégias de marketing digital”, afirma Maltoni.

Entre os presentes mais procurados estão itens como smartphones, tablets, smartwatches e acessórios tecnológicos; roupas e calçados; perfumes/cosméticos; acessórios. Brinquedos educativos e jogos de tabuleiro continuam a ser favoritos entre os mais jovens. Vales-presentes para experiências como viagens, jantares ou atividades de lazer também são opções. Sobre as formas de pagamento dos consumidores, as principais geralmente são: Pix, cartão de crédito parcelado, dinheiro e cartão de débito.

