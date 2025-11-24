Em dezembro, o comércio de Jundiaí poderá atender em horário especial por conta do Natal. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a partir de segunda-feira (1º), as lojas do Centro e dos bairros poderão funcionar das 9h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 18h durante os finais de semana.
O horário estendido está garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e representa uma oportunidade para os lojistas impulsionarem seus negócios e para os consumidores planejarem suas compras.
Expectativa
O Natal é o melhor período de vendas para o comércio. De acordo com Edison Maltoni, presidente do Sincomercio, este é o momento dos lojistas investirem em promoções, apostar em produtos para presentear, pensar em formas diferenciadas de pagamento, atrair os consumidores com decorações nas vitrines e outros atrativos.
“Esperamos que o varejo tenha um crescimento em relação ao Natal de 2024, impulsionado especialmente pelo mercado de trabalho positivo, com geração de empregos com carteira assinada que aumenta o contingente de consumidores. O comércio eletrônico também desempenha um papel fundamental com o aumento nas compras via dispositivos móveis e estratégias de marketing digital”, afirma Maltoni.
Entre os presentes mais procurados estão itens como smartphones, tablets, smartwatches e acessórios tecnológicos; roupas e calçados; perfumes/cosméticos; acessórios. Brinquedos educativos e jogos de tabuleiro continuam a ser favoritos entre os mais jovens. Vales-presentes para experiências como viagens, jantares ou atividades de lazer também são opções. Sobre as formas de pagamento dos consumidores, as principais geralmente são: Pix, cartão de crédito parcelado, dinheiro e cartão de débito.
Campanha Acelere o Seu Natal
Visando valorizar o comércio local e oferecer prêmios aos consumidores, o Sincomercio e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) lançam a Campanha ‘Acelere o Seu Natal’. A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, identificadas com o selo da campanha, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer a duas motos – Moto Honda PCX DLX ABS e Moto Honda Elite 125. Também serão entregues vales-compra e brindes diversos. Para conferir os locais participantes e detalhes da campanha, acesse https://www.acelereseunatal.com.br/
A Campanha ‘Acelere o seu Natal’ será realizada até o dia 24 de dezembro. O sorteio das duas motos será realizado pela extração da Loteria Federal no dia 27/12. Para Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, a iniciativa das entidades visa estimular as vendas em todo comércio da cidade, tanto no centro como nos bairros, no período mais aguardado do ano, valorizar as empresas participantes, além de premiar os consumidores de Jundiaí e Região.
“Estamos otimistas com mais essa ação para prestigiar a grandiosidade do nosso comércio que oferece opções diversas, com preços justos e facilidades no pagamento, fortalecendo a economia local, promovendo bons negócios e gerando empregos”, afirma Maltoni.
Parada Natalina e kits para os lojistas
Já no dia 18 de dezembro, às 19, será realizada a tradicional Parada Natalina pelas ruas do Centro com atrações diversas como o desfile do icônico Papai Noel e suas noeletes acompanhados por diversos personagens infantis que integram a Trupe de Natal, desfile de integrantes de grupos de escoteiros, ciclistas e muito mais. O apoio cultural é do Sesc Jundiaí.
Como em todos os anos, os contribuintes do Sincomercio e associados da CDL recebem gratuitamente kits contendo adesivos natalinos para ajudar os lojistas na decoração das vitrines e o calendário 2026.