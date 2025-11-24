Segundo o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, o período exige maior atenção à limpeza urbana em razão do fluxo elevado de pessoas e do aumento no volume de resíduos. “Com essa mudança, buscamos melhorar o trabalho das equipes e assegurar um Centro mais agradável para todos”, explicou.

Com a aproximação do período de Natal e o aumento do movimento no comércio do Centro, a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Limpeza Pública (Limpub) da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), em parceria com a ACE Jundiaí, realizará alterações nos horários da coleta de lixo na região central. As mudanças têm como objetivo garantir um ambiente mais limpo, organizado e acolhedor para clientes, lojistas e visitantes durante a programação do Natal Luz.

Entre 1º e 23 de dezembro, as coletas serão realizadas a partir das 22h, seguindo os dias e tipos de coleta já estabelecidos: seletiva às segundas, terças, sextas e sábados; cata-treco às quartas e quintas-feiras; coleta orgânica noturna iniciada também às 22h; e a coleta orgânica diurna mantida normalmente todos os dias, por volta das 9h. Já no dia 24 de dezembro, a coleta noturna será realizada após o fechamento do comércio, por volta das 18h.

Durante o período, serão implantados 40 contêineres em pontos estratégicos para melhorar o acondicionamento dos resíduos. A varrição no Centro também será reforçada, com operação ampliada das 7h às 22h, organizada em dois turnos e distribuída por setores para garantir cobertura contínua das áreas de maior circulação.

“Estamos reforçando nossas equipes e ajustando os horários para atender à demanda maior deste período. O objetivo é manter o Centro sempre limpo e acolhedor para quem trabalha, compra ou visita a região”, destacou o diretor do Limpub, José Maria de Oliveira Júnior.