Um homem foi preso por policiais militares rodoviários, neste domingo (23), na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, em Itatiba, por adulteração de sinal identificador automotor. Ele havia tentado fugir de um comando que estava sendo realizado na via. Outro motociclista, que estava com ele, conseguiu fugir.

O bloqueio, em cumprimento da Operação Speed, estava acontecendo na pista Norte, quando de longe os policiais notaram que dois motociclistas fizeram retorno irregular em pista dupla contínua.

Suspeitando de algo ilícito, uma viatura foi no encalço e, quando os policiais se aproximaram, a dupla acelerou em fuga.