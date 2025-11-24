24 de novembro de 2025
Consultório Avançado de Saúde: Cream supera atendimentos em 2025

Ações são realizadas no Cream, com oferta de diversas especialidades em dias programados do mês
Ações são realizadas no Cream, com oferta de diversas especialidades em dias programados do mês

O Consultório Avançado de Saúde, uma parceria entre a UBS Maringá e o Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream), já ofereceu neste ano mais de 50% mais atendimentos do que no mesmo período em 2024, quando o serviço foi implementado. O incremento demonstra o potencial da iniciativa, que tem como objetivo facilitar o acesso à saúde para os moradores da zona rural de Jundiaí.

As ações são realizadas no Cream, localizado no Bairro Santa Clara. No equipamento, o usuário tem a oferta de atendimento médico clínico, ginecologista e pediatra, além de atendimentos e procedimentos de enfermagem, como testes rápidos e vacinação. Também são oferecidas avaliação psicológica, orientação nutricional e auriculoterapia.

Os atendimentos são realizados em dias previamente anunciados ao longo de cada mês, com diferentes especialidades. “E todo o acesso é por livre demanda, sem a necessidade de agendamento prévio. O foco do Consultório Avançado de Saúde é a abrangência de acesso ao paciente, especialmente aquele que tem mais dificuldade de se deslocar até uma unidade”, ressalta Diego Bernardes, gerente da UBS Maringá.

O Consultório Avançado de Saúde tem feito uma média de 15 a 20 atendimentos diários, totalizando aproximadamente 60 atendimentos mensais, o que já contribuiu para a redução da fila de espera na UBSs e diminuiu em 20% o número de faltas. Além disso, as ações extramuros são essenciais para diminuir barreiras de acesso e promover saúde de forma ativa, no território onde o usuário reside.

Neste mês de novembro, além das ações realizadas nos dias 10, 14 e 17, as portas do Cream estarão abertas novamente no dia 28 para atendimento clínico de adultos, das 8h30 às 11h. Para ser atendido, o munícipe deve levar as carteirinhas do posto e a de vacinação.

