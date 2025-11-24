As ações são realizadas no Cream, localizado no Bairro Santa Clara. No equipamento, o usuário tem a oferta de atendimento médico clínico, ginecologista e pediatra, além de atendimentos e procedimentos de enfermagem, como testes rápidos e vacinação. Também são oferecidas avaliação psicológica, orientação nutricional e auriculoterapia.

O Consultório Avançado de Saúde, uma parceria entre a UBS Maringá e o Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream), já ofereceu neste ano mais de 50% mais atendimentos do que no mesmo período em 2024, quando o serviço foi implementado. O incremento demonstra o potencial da iniciativa, que tem como objetivo facilitar o acesso à saúde para os moradores da zona rural de Jundiaí.

Os atendimentos são realizados em dias previamente anunciados ao longo de cada mês, com diferentes especialidades. “E todo o acesso é por livre demanda, sem a necessidade de agendamento prévio. O foco do Consultório Avançado de Saúde é a abrangência de acesso ao paciente, especialmente aquele que tem mais dificuldade de se deslocar até uma unidade”, ressalta Diego Bernardes, gerente da UBS Maringá.

O Consultório Avançado de Saúde tem feito uma média de 15 a 20 atendimentos diários, totalizando aproximadamente 60 atendimentos mensais, o que já contribuiu para a redução da fila de espera na UBSs e diminuiu em 20% o número de faltas. Além disso, as ações extramuros são essenciais para diminuir barreiras de acesso e promover saúde de forma ativa, no território onde o usuário reside.

Neste mês de novembro, além das ações realizadas nos dias 10, 14 e 17, as portas do Cream estarão abertas novamente no dia 28 para atendimento clínico de adultos, das 8h30 às 11h. Para ser atendido, o munícipe deve levar as carteirinhas do posto e a de vacinação.