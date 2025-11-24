Um pedreiro de 68 anos, alegando ser prestador de serviços para pessoas influentes, em Itatiba, ameaçou utilizar de sua influência para prejudicar guardas municipais que o prenderam por embriaguez ao volante, dirigir na contração e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação CNH, na madrugada deste domingo (24).

Os GMs Rodrigues e Montini faziam patrulhamento pela rua Domingos Pretti, quando se depararam com um Honda Civic transitando na contramão de direção.

Foi efetuada a abordagem e identificação do condutor, um idoso de 68 anos, que apresentava sinais claros de embriaguez. Questionado, ele alegou que havia somado três latas de cerveja na festa de aniversário de sua filha, em Bragança Paulista, e que estava retornando para casa, em Itatiba.