24 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FALARÁ COM AMIGOS

'Pedreiro dos influentes' ameaça GMs: 'vocês vão se ferrar'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele estava na contramão e ainda com a CNH vencida
Ele estava na contramão e ainda com a CNH vencida

Um pedreiro de 68 anos, alegando ser prestador de serviços para pessoas influentes, em Itatiba, ameaçou utilizar de sua influência para prejudicar guardas municipais que o prenderam por embriaguez ao volante, dirigir na contração e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação CNH, na madrugada deste domingo (24).

Os GMs Rodrigues e Montini faziam patrulhamento pela rua Domingos Pretti, quando se depararam com um Honda Civic transitando na contramão de direção.

Foi efetuada a abordagem e identificação do condutor, um idoso de 68 anos, que apresentava sinais claros de embriaguez. Questionado, ele alegou que havia somado três latas de cerveja na festa de aniversário de sua filha, em Bragança Paulista, e que estava retornando para casa, em Itatiba.

Sobre estar na contramão, alegou que "cortou caminho", pois queria descansar para poder trabalhar logo cedo.

Durante consulta, constatou-se também que a CNH estava vendida desde 2013 e que o documento do carro estava em atraso.

O idoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde mostrou hostilidade, alegando possuir influência na cidade e que os guardas iriam "se ferrar".

O delegado determinou sua prisão em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários