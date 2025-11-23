A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu, na madrugada de sábado (22), um motorista por embriaguez ao volante após flagrá-lo trafegando na contramão da avenida Dr. Cavalcanti. A ocorrência foi registrada pelo Grupamento de Patrulhamento Comunitário, por volta das 4h30.

Ainda no sábado, foi estupulada fiança de R$ 20 mil para que o homem, que é médico, respondesse o processo em liberdade. O valor, posteriormente, foi ajustado para R$ 5 mil, pago, e o acusado liberado.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe da viatura 10243 — formada pelos guardas Leonarde, Nabor e Maurivan, avistou um Volkswagen Fox avançando no sentido oposto da via. Segundo a GM, ao receber sinais sonoros e luminosos para parar, o condutor quase colidiu com a viatura antes de estacionar.