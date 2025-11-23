23 de novembro de 2025
ENTRE HOJE E TERÇA

Defesa Civil alerta para chuvas intensas e rajadas de vento

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Governo de São Paulo
População deve ficar atenta às dicas de segurança
A Defesa Civil do Estado informa que, entre domingo (23) e terça-feira (25), a lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste favorecerá a formação de chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias áreas do Estado.

Acumulados previstos:
Muito alto: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.

Alto: regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba.

Médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, uma vez que há risco de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências relacionadas a ventos fortes e descargas elétricas.

Orientações para a população

  • Evite áreas com árvores de grande porte, placas, andaimes e estruturas suscetíveis a queda;
  • Evite terrenos descampados, praias, campos de futebol e áreas abertas;
  • Não utilize aparelhos conectados à tomada durante tempestades;
  • Evite atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro;
  • Fique atento a sinais de deslizamento, como rachaduras, inclinação de postes e portas ou janelas que deixam de fechar adequadamente.

Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Para receber alertas, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando no campo da mensagem o CEP da localidade de interesse.

