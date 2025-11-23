A Defesa Civil do Estado informa que, entre domingo (23) e terça-feira (25), a lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste favorecerá a formação de chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias áreas do Estado.
Acumulados previstos:
Muito alto: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.
Alto: regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba.
Médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.
Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, uma vez que há risco de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências relacionadas a ventos fortes e descargas elétricas.
Orientações para a população
- Evite áreas com árvores de grande porte, placas, andaimes e estruturas suscetíveis a queda;
- Evite terrenos descampados, praias, campos de futebol e áreas abertas;
- Não utilize aparelhos conectados à tomada durante tempestades;
- Evite atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro;
- Fique atento a sinais de deslizamento, como rachaduras, inclinação de postes e portas ou janelas que deixam de fechar adequadamente.
Em caso de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Para receber alertas, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199, informando no campo da mensagem o CEP da localidade de interesse.