A Defesa Civil do Estado informa que, entre domingo (23) e terça-feira (25), a lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região Sudeste favorecerá a formação de chuvas fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias áreas do Estado.

Acumulados previstos:

Muito alto: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana da Capital e Baixada Santista.

Alto: regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba.