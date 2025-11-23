A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu na manhã de sábado (22) um indivíduo suspeito de roubar uma motocicleta MT-03, em Ivoturucaia. O crime ocorreu por volta das 10h, quando a vítima trafegava pela Avenida José Mezalira e foi abordada por dois homens em outra moto. Os criminosos anunciaram o assalto com violência e, ameaçando estarem armados, levaram a MT-03 da vítima, que não reagiu.

Informada sobre o delito a GM, via sistema OCR, identificou a motocicleta utilizada pelos suspeitos, permitindo que as equipes iniciassem patrulhamento direcionado. Momentos depois, a moto envolvida foi localizada pela equipe de Apoio Tático 10241, pelos GMs Zarantonello, Leopoldino, Fialho e Aparecido. O condutor recebeu ordem de parada e foi abordado.

Durante a revista, os guardas constataram que o suspeito vestia as mesmas roupas e utilizava o mesmo capacete registrados no momento do assalto. O indivíduo confessou o delito e indicou o local onde a motocicleta roubada estava escondida.