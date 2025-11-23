A prova da primeira fase da Fuvest 2026, vestibular para ingresso nos cursos de graduação da USP, acontece neste domingo (23). O número de inscritos é de 98.520 candidatos e 12.960 treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, totalizando 111.480 pessoas. O vestibulando deve consultar o local de prova na área do candidato no site da Fuvest.
O diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, destaca que os vestibulandos devem ter atenção às mudanças implementadas no vestibular deste ano: as provas compostas de questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas; a lista de leituras obrigatórias formada somente por mulheres autoras de língua portuguesa; e a possibilidade de o candidato escolher uma entre duas propostas de redação: a primeira, sempre de natureza dissertativo-argumentativa e a segunda, de natureza narrativa.
O que levar na prova
Para a realização da prova, é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto e a utilização de caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. Itens como lápis, lapiseira, borracha, apontador e régua transparente. Garrafa de água e alimentos leves também são permitidos.
Os candidatos estão proibidos de utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento. Os relógios não poderão ser usados em hipótese nenhuma. A Fuvest informará aos candidatos o tempo restante para o final do exame.
A prova terá 90 questões de múltipla escolha distribuídas entre as disciplinas de Arte, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia (algumas interdisciplinares).
Na seleção pelo vestibular 2026, são oferecidas pela USP 8.147 vagas, das quais 4.888 são reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência; 2.053 vagas para candidatos egressos da escola pública (EP); e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda e indígenas (EP/PPI).
A relação candidato/vaga do Vestibular 2026 revela que as carreiras da área da saúde seguem entre as mais desejadas pelos vestibulandos. Medicina continua sendo o curso mais concorrido, com 90,7 candidatos por vaga, mantendo uma larga vantagem em relação às demais opções. A relação completa está disponível neste link.
Os 10 cursos com maior número de candidatos por vaga (C/V) na Fuvest 2026:
Medicina – 90,7
Psicologia (SP) – 58,6
Psicologia (RP) – 39,8
Relações Internacionais – 37,9
Audiovisual – 30,6
Ciências Biomédicas – 29,3
Publicidade e Propaganda – 27,6
Jornalismo – 25,7
Fisioterapia – 22,9
Engenharia Aeronáutica – 22,8
Os 10 cursos com menor número de candidatos por vaga (C/V) na Fuvest 2026:
Engenharias de Alimentos e de Biossistemas (FZEA – Piracicaba) – 1,0
Gerontologia – 1,5
Gestão Ambiental – 2,2
Geociências e Educação Ambiental – 2,5
Licenciatura em Matemática / Física – 2,7
Música (Ribeirão Preto) – 2,7
Ciências Exatas – 2,8
Biblioteconomia e Ciência da Informação – 3,2
Geografia – 3,2
Letras – 3,3
Calendário do vestibular da Fuvest 2026
Primeira Fase: 23/11/2025
Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025
Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
Primeira chamada: 23/01/2026