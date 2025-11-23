A prova da primeira fase da Fuvest 2026, vestibular para ingresso nos cursos de graduação da USP, acontece neste domingo (23). O número de inscritos é de 98.520 candidatos e 12.960 treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, totalizando 111.480 pessoas. O vestibulando deve consultar o local de prova na área do candidato no site da Fuvest.

O diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, destaca que os vestibulandos devem ter atenção às mudanças implementadas no vestibular deste ano: as provas compostas de questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas; a lista de leituras obrigatórias formada somente por mulheres autoras de língua portuguesa; e a possibilidade de o candidato escolher uma entre duas propostas de redação: a primeira, sempre de natureza dissertativo-argumentativa e a segunda, de natureza narrativa.

O que levar na prova