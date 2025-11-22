22 de novembro de 2025
CRIME AMBIENTAL

Balão de 10 metros é apreendido neste sábado em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GMJ
Balão foi encontrado no Mundo das Crianças
Balão foi encontrado no Mundo das Crianças

Um balão com aproximadamente 10 metros (e 20 metros de "bandeira") foi encontrado por seguranças do Mundo das Crianças na manhã deste sábado (22). Assim que avistaram o objeto dentro da área do parque, os funcionários acionaram a Guarda Municipal de Jundiaí, por meio da Divisão Florestal, com a viatura 10090, que atendeu a ocorrência.

A equipe recolheu o balão e o encaminhou ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado e o material deve passar por perícia.A soltura de balões se enquadra em crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98 e pode resultar em pena de detenção de um a três anos ou multa.

Após os procedimentos legais, o balão será levado ao Geresol para descarte adequado.

