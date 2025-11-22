Um balão com aproximadamente 10 metros (e 20 metros de "bandeira") foi encontrado por seguranças do Mundo das Crianças na manhã deste sábado (22). Assim que avistaram o objeto dentro da área do parque, os funcionários acionaram a Guarda Municipal de Jundiaí, por meio da Divisão Florestal, com a viatura 10090, que atendeu a ocorrência.

A equipe recolheu o balão e o encaminhou ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado e o material deve passar por perícia.A soltura de balões se enquadra em crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98 e pode resultar em pena de detenção de um a três anos ou multa.

Após os procedimentos legais, o balão será levado ao Geresol para descarte adequado.