Como parte da programação do Mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Jundiaí promoveu no CIEMPI a roda de conversa “Maternidades Negras: desafios, afetos e políticas públicas”, reunindo profissionais da Educação, Saúde e da Assessoria de Políticas para Igualdade Racial.

O encontro discutiu como o racismo estrutural impacta a vivência das mães negras, abordando temas como saúde, acesso a direitos e redes de apoio. Para a Articuladora Regional e Municipal da Primeiríssima Infância, Gerusa Cardoso, a atividade reforçou a importância de ouvir essas mulheres. “O cuidado com a primeira infância começa com o cuidado de quem cuida. Dar voz às vivências das mães negras é essencial para aprimorar nossas práticas e construir políticas mais sensíveis e acolhedoras. A roda valorizou saberes, histórias e a força da ancestralidade que sustentam o maternar negro.”

VEJA MAIS: