Como parte da programação do Mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Jundiaí promoveu no CIEMPI a roda de conversa “Maternidades Negras: desafios, afetos e políticas públicas”, reunindo profissionais da Educação, Saúde e da Assessoria de Políticas para Igualdade Racial.
O encontro discutiu como o racismo estrutural impacta a vivência das mães negras, abordando temas como saúde, acesso a direitos e redes de apoio. Para a Articuladora Regional e Municipal da Primeiríssima Infância, Gerusa Cardoso, a atividade reforçou a importância de ouvir essas mulheres. “O cuidado com a primeira infância começa com o cuidado de quem cuida. Dar voz às vivências das mães negras é essencial para aprimorar nossas práticas e construir políticas mais sensíveis e acolhedoras. A roda valorizou saberes, histórias e a força da ancestralidade que sustentam o maternar negro.”
As participantes vivenciaram também a oficina “Toque Aromático”, conduzida pela equipe da Saúde, com massagem nas mãos e aromaterapia, como um momento de autocuidado. A dinâmica simbolizou o reconhecimento da sobrecarga física e emocional vivida por muitas mães negras, cujas mãos representam trabalho, cuidado e resistência.
Outro momento marcante foi a Dinâmica de Entrelaçamento, em que as participantes, conectadas pelas mãos em um “nó”, precisavam juntas encontrar caminhos para se desvencilhar. A prática simbolizou obstáculos como o racismo, a solidão da maternidade solo e a falta de apoio institucional e reforçou a importância da comunidade e das redes de apoio para superar desafios.
Palestra e desfile
O Fundo Social de Solidariedade (Funss) realizou a palestra “Histórias da Moda Afro-brasileira”, seguida de um desfile especial que evidenciou toda a beleza, expressão e identidade presentes na estética afro. O evento integrou uma ação cultural e educativa em parceria com a CULT – Governo do Estado de São Paulo.
A atividade foi conduzida por Hanayrá Negreiros, renomada pesquisadora, curadora e palestrante brasileira, especialista em moda, história cultural e estéticas afro-brasileiras e africanas. “A gente precisa celebrar a cultura afrobrasileira o ano todo, mas pensar o novembro negro, que é uma conquista recente, num equipamento público, gratuito, é muito importante”.
A palestra promoveu uma imersão na força e no significado da moda afro-brasileira — um campo que, além de estético, é político, histórico e social. Para a Primeira-Dama e presidente do Funss, Ellen Martinelli, o momento foi de reverência e fortalecimento cultural. “Essa ação foi uma forma de reconhecer e valorizar a história e a beleza da população negra, aprendendo com respeito e sensibilidade. O desfile tornou essa mensagem ainda mais viva, trazendo emoção, cor e representatividade para todos nós”.
Evento realizado no Funss integrou uma ação cultural e educativa