PRESOS EM FLAGRANTE

GM recupera R$ 8,4 mil em produtos furtados de farmácia

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/vídeo
Imagens do circuito interno de segurança mostram um dos suspeitos furtando mercadorias
Imagens do circuito interno de segurança mostram um dos suspeitos furtando mercadorias

A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu nesta sexta-feira (21) dois suspeitos de furto qualificado a uma farmácia no Jardim Samambaia, em Jundiaí. Com a dupla, foram recuperados R$ 8.479,61 em produtos, além de R$ 382,30 em dinheiro.

A viatura realizava patrulhamento pela avenida Doutor Adilson Rodrigues quando os GMs receberam informações do setor de monitoramento sobre um Ford Fiesta prata, envolvido em furtos a farmácias. O veículo havia acabado de entrar na cidade pelo Jardim Samambaia e deixado a região pela avenida 14 de Dezembro.

Com base no alerta, os guardas se deslocaram rapidamente e localizaram o veículo acessando a rodovia do Bandeirantes. Durante abordagem, a equipe encontrou no interior do veículo os produtos furtados e uma quantia em dinheiro.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes. O veículo usado por eles foi apreendido.

Na delegacia, os guardas conseguiram identificar a origem dos produtos. O representante da unidade foi acionado, apresentou as imagens do circuito interno da farmácia, que mostram a atuação da dupla, e compareceu ao plantão policial para reaver os produtos.

Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

