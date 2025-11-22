Além do comércio de produtos naturais frescos e alimentícios, como verduras, legumes e frutas, as feiras livres e varejões municipais também garantem uma ampla gama de opções de produtos manufaturados e de serviços aos consumidores e frequentadores.
De acordo com dados do Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), são cerca de 50 os permissionários que atuam nesses segmentos, garantindo as vendas de utilidades domésticas, roupas, calçados, flores, bolsas, brinquedos, papelaria e bijuteria, além de serviços, como conserto de panelas, recargas de cartuchos de impressoras, manutenção de celulares e de eletrônicos, e afiação de facas e tesouras.
A Natalina Ribeiro aproveitou a ida à feira livre da Ponte São João para comprar novas bocas para o seu fogão. “Eu sou uma frequentadora de feiras, há mais de 50 anos que eu faço questão de comprar e, por onde eu passo e vejo uma feira, eu entro. E agora que as bocas do meu fogão começaram a dar problema, eu pensei logo em vir comprar as novas na feira, pois tinha certeza de que encontraria”, comentou a moradora do bairro.
A compra da Natalina foi garantida na banca do Reginaldo dos Santos, que, no próximo mês de janeiro, irá completar 56 anos trabalhando nas feiras da cidade. Além da venda de manufaturados de utilidades domésticas, Reginaldo também faz consertos em panelas.
Quem também aproveitou a ida à feira esta semana para consertar sua panela de pressão foi a ajudante geral Maria Aparecida Teixeira. “Toda quarta-feira eu estou aqui e, como o pino da pressão da minha panela começou a fazer um barulho estranho, eu já trouxe aqui na banca, fui comprar minhas frutas, verduras e legumes da semana, comi um pastel, e, quando voltei o conserto estava pronto. Assim, eu consegui otimizar meu tempo, valorizei o serviço do feirante e ainda saí ganhando, porque ficou barato”, brincou a moradora da vila Nambi.
Enquanto deixou sua panela para conserto, Maria Aparecida teve
tempo para comer pastel, fazer e carregar as compras no carro
O diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Melo, ressalta a importância do segmento. “As feiras municipais são hoje um verdadeiro motor da nossa economia local. Além dos tradicionais produtos alimentícios, muitos desses espaços — e também alguns varejões noturnos — oferecem serviços e produtos manufaturados, ampliando as oportunidades para os empreendedores e para a população. A procura tem sido cada vez maior e isso mostra a força desse segmento. O governo tem investido de forma firme e contínua para garantir infraestrutura moderna, valorizando o feirante e oferecendo qualidade ao consumidor. Convido todos a prestigiar, conhecer e apoiar nossas feiras e varejões, que são patrimônio vivo da cidade.”
Os detalhes das localizações, datas e horários das realizações das feiras livres e varejões municipais podem ser conferidos no site da SMAAT.