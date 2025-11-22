De acordo com dados do Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), são cerca de 50 os permissionários que atuam nesses segmentos, garantindo as vendas de utilidades domésticas, roupas, calçados, flores, bolsas, brinquedos, papelaria e bijuteria, além de serviços, como conserto de panelas, recargas de cartuchos de impressoras, manutenção de celulares e de eletrônicos, e afiação de facas e tesouras.

Além do comércio de produtos naturais frescos e alimentícios, como verduras, legumes e frutas, as feiras livres e varejões municipais também garantem uma ampla gama de opções de produtos manufaturados e de serviços aos consumidores e frequentadores.

A Natalina Ribeiro aproveitou a ida à feira livre da Ponte São João para comprar novas bocas para o seu fogão. “Eu sou uma frequentadora de feiras, há mais de 50 anos que eu faço questão de comprar e, por onde eu passo e vejo uma feira, eu entro. E agora que as bocas do meu fogão começaram a dar problema, eu pensei logo em vir comprar as novas na feira, pois tinha certeza de que encontraria”, comentou a moradora do bairro.

A compra da Natalina foi garantida na banca do Reginaldo dos Santos, que, no próximo mês de janeiro, irá completar 56 anos trabalhando nas feiras da cidade. Além da venda de manufaturados de utilidades domésticas, Reginaldo também faz consertos em panelas.

Quem também aproveitou a ida à feira esta semana para consertar sua panela de pressão foi a ajudante geral Maria Aparecida Teixeira. “Toda quarta-feira eu estou aqui e, como o pino da pressão da minha panela começou a fazer um barulho estranho, eu já trouxe aqui na banca, fui comprar minhas frutas, verduras e legumes da semana, comi um pastel, e, quando voltei o conserto estava pronto. Assim, eu consegui otimizar meu tempo, valorizei o serviço do feirante e ainda saí ganhando, porque ficou barato”, brincou a moradora da vila Nambi.