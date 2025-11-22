22 de novembro de 2025
PMs prendem suspeito de racismo contra companheiro de farda

O homem tinha mandado de prisão expedido pelos crimes de Injúria Qualificada e Fraude em Hospedagem
Nesta sexta-feira (21), um dia depois do Dia da Consciência Negra (20/11), policiais militares de Itatiba prenderem um homem acusado de injúria racial contra um outro policial militar, de Caraguatatuba.

Segundo relato dos agentes, durante o patrulhamento em Itatiba, o cabo Spencer e o soldado De Matos receberam a informação de localização de um homem procurado pela Justiça. No local, a equipe foi recebida pelo morador, de 38 anos, e nada ilícito foi encontrado na residência.

Os agentes, então, questionaram o homem, que disse que respondia a um processo no município de Caraguatatuba, mas que não sabia que era procurado pela Justiça. Os policiais confirmaram, via Policia Militar do Estado de São Paulo (Copom), que havia um mandado de prisão em aberto no nome do homem pelo artigo 140 § 3º do Código Penal (Injúria Qualificada), que fora cometida contra um policial, e pelo artigo 176 (Fraude em Hospedagem).

O homem tinha pena em aberto de dois anos, com validade até 2033, pela Comarca de Caraguatatuba. Sendo assim, foi detido e conduzido ao Distrito Policial, onde o delegado José Mário de Lara ouviu as partes  e elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado. Em seguida, o homem foi transferido para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e fica à disposição da Justiça.

