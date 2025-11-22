Nesta sexta-feira (21), um dia depois do Dia da Consciência Negra (20/11), policiais militares de Itatiba prenderem um homem acusado de injúria racial contra um outro policial militar, de Caraguatatuba.

Segundo relato dos agentes, durante o patrulhamento em Itatiba, o cabo Spencer e o soldado De Matos receberam a informação de localização de um homem procurado pela Justiça. No local, a equipe foi recebida pelo morador, de 38 anos, e nada ilícito foi encontrado na residência.

Os agentes, então, questionaram o homem, que disse que respondia a um processo no município de Caraguatatuba, mas que não sabia que era procurado pela Justiça. Os policiais confirmaram, via Policia Militar do Estado de São Paulo (Copom), que havia um mandado de prisão em aberto no nome do homem pelo artigo 140 § 3º do Código Penal (Injúria Qualificada), que fora cometida contra um policial, e pelo artigo 176 (Fraude em Hospedagem).