Guardas municipais de Cabreúva foram intimidados durante uam abordagem em atendimento a uma ocorrência de tráfico de drogas e, após uso de arma não letal, acabaram usando arma de fogo e um dos suspeitos foi morto.
O caso aconteceu na sexta-feira (21) no bairro Novo Bonfim. Segundo relato dos agentes, a equipe fazia patrulhamento nas proximidades do Parque da Cidade e de escolas e, quando passavam em área conhecida por tráfico de drogas, viram um homem que, ao perceber a presença da viatura, colocou a mão na cintura de forma rápida, demonstrando nervosismo e aparentando ocultar algo.
Os guardas, então, foram até o homem, de 25 anos, para fazer a abordagem, mas ele se negou a obedecer as ordens, não colocou as mãos na cabeça e passou a chamar por outras pessoas para reação contra os guardas. Em seguida, avançou contra a guarnição com socos. Neste momento, outros dois indivíduos apareceram, um irmão (26 anos) e um amigo (22 anos) do suspeito, e também passaram a agredir os agentes.
Um dos guardas usou uma arma com balas de borracha e fez sete disparos contra os jovens. O irmão do suspeito, porém, conseguiu desarmar o guarda e atirou a arma carregada com balas de borracha ao chão. Em seguida, segundo relato dos GMs, ele tentou tomar a arma de fogo do guarda, que pediu ajuda aos demais agentes que estavam no local.
O homem de 26 anos, então, pegou a arma com balas de borracha que estava no chão e apontou ao guarda, com quem estava em luta corporal anteriormente. Neste momento, o guarda fez um disparo de arma de fogo contra para contê-lo. Neste momento, outro GM também sacou a arma de fogo e fez um disparo contrao agressor.
Concomitantemente, o suspeito inicialmente abordado sob suspeita de tráfico de drogas, junto ao amigo, avançou contra outro guarda, que, percebendo que visavam desarmá-lo, fez um disparo contra a perna do homem. O amigo continuou o ataque e também foi atingido por dois tiros.
Cerca de 30 indivíduos cercaram os guardas e passaram a arremessar pedras. Os guardas acionaram socorro médico, mas algumas pessoas colocaram o jovem ferido primeiro, com mais gravidade, em um veículo para levá-lo ao hospital. Os outros dois jovens feridos foram removidos por ambulância.
Os guardas, em seguida, diante do risco à integridade, deixaram o local e foram para o hospital acompanhar o atendimento aos feridos. Na unidade hospitalar, foi constatado que o jovem ferido com mais gravidade, que era irmão do suspeito abordado sob suspeita de tráfico, não resistiu e veio a óbito. O irmão dele, ferido na perna, permaneceu internado. O amigo, liberado para comparecer à delegacia.
Também na unidade hospitalar, verificou-se que o indivíduo suspeito de tráfico carregava uma porção de maconha e R$ 426. Nenhum guarda municipal ficou ferido e nenhum dano foi constatado. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao exame necroscópico e a perícia foi ao local dos fatos.