Guardas municipais de Cabreúva foram intimidados durante uam abordagem em atendimento a uma ocorrência de tráfico de drogas e, após uso de arma não letal, acabaram usando arma de fogo e um dos suspeitos foi morto.

O caso aconteceu na sexta-feira (21) no bairro Novo Bonfim. Segundo relato dos agentes, a equipe fazia patrulhamento nas proximidades do Parque da Cidade e de escolas e, quando passavam em área conhecida por tráfico de drogas, viram um homem que, ao perceber a presença da viatura, colocou a mão na cintura de forma rápida, demonstrando nervosismo e aparentando ocultar algo.

Os guardas, então, foram até o homem, de 25 anos, para fazer a abordagem, mas ele se negou a obedecer as ordens, não colocou as mãos na cabeça e passou a chamar por outras pessoas para reação contra os guardas. Em seguida, avançou contra a guarnição com socos. Neste momento, outros dois indivíduos apareceram, um irmão (26 anos) e um amigo (22 anos) do suspeito, e também passaram a agredir os agentes.